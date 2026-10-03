Xã hội

Hà Tĩnh: Hủy nổ thành công 2 quả bom sót lại sau chiến tranh

SGGPO

Mỗi quả bom dài 1,54m, nặng khoảng 227kg/quả đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xử lý hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn. 

Video: Hủy nổ thành công 2 quả bom sót lại sau chiến tranh
2 quả bom đã được xử lý hủy nổ đảm bảo an toàn. Ảnh: TRỌNG SƠN

2 quả bom đã được xử lý hủy nổ đảm bảo an toàn. Ảnh: TRỌNG SƠN

Trưa 3-10, tại thao trường bắn ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan đã xử lý hủy nổ thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

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Hai quả bom được di chuyển đến khu vực để hủy nổ. Ảnh: TRỌNG SƠN

Ngày 1-10, người dân phát hiện một quả bom lộ thiên sau đợt mưa làm xói mòn đất, tại địa bàn thôn Chu Lễ (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh). Qua xác minh của Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đây là loại bom MK-82, 500LBS, có chiều dài 1,54m, đường kính 27,4cm, trọng lượng khoảng 227kg.

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Lực lượng phối hợp di chuyển bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: TRỌNG SƠN

Trước đó, ngày 23-9, trong quá trình san lấp mặt bằng tại khu vực đồi cây ở địa bàn thôn Thượng Long (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), người dân địa phương cũng đã phát hiện một quả bom MK-82 sót lại sau chiến tranh.

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Di chuyển quả bom xuống hố sâu để chuẩn bị hủy nổ. Ảnh: TRỌNG SƠN

Ban Công Binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành di chuyển 2 quả bom nói trên về khu vực thao trường bắn, tại xã Toàn Lưu để triển khai các bước hủy nổ.

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Các lực lượng di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: TRỌNG SƠN
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Quả bom được phát hiện tại thôn Thượng Long, xã Đức Thọ. Ảnh: TRỌNG SƠN
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Lực lượng dân quân tự vệ tham gia đóng gói đất cát để phục vụ công tác hủy nổ. Ảnh: TRỌNG SƠN
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ĐỨC HẢI - TRỌNG SƠN

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