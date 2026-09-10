Quảng Trị: Phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở rừng tràm bản Bãi Dinh

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, quần, hộp dầu, đinh, tăng và võng dù.
Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh.
Cùng ngày, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt có di vật kèm theo gồm dép cao su, mặt nạ phòng hóa, nắp bình tông, dây súng và đạn 12,7mm.
Tính từ ngày 10-8 đến nay, tại phường Quảng Trị, lực lượng chức năng đã quy tập 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể.