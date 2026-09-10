Xã hội

Quảng Trị: Phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở rừng tràm bản Bãi Dinh

SGGPO

Ngày 10-9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ cất bốc tại khu rừng tràm ở bản Bãi Dinh về bảo quản theo quy định
Di chuyển hài cốt liệt sĩ cất bốc tại khu rừng tràm ở bản Bãi Dinh về bảo quản theo quy định

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, quần, hộp dầu, đinh, tăng và võng dù.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tìm kiếm tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh

Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu rừng tràm ở bản Bãi Dinh

Cùng ngày, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt có di vật kèm theo gồm dép cao su, mặt nạ phòng hóa, nắp bình tông, dây súng và đạn 12,7mm.

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Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ

Tính từ ngày 10-8 đến nay, tại phường Quảng Trị, lực lượng chức năng đã quy tập 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể.

VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI

Từ khóa

Bản Bãi Dinh Hài cốt liệt sĩ Quy tập Di vật Dép cao su Cúc áo Rừng tràm

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