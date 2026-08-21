Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, trong 4 ngày từ ngày 17 đến 20-8, phường Phú Lợi đã khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho gần 2.900 trường hợp, nâng tổng số người được khám trên địa bàn lên hơn 16.000 người. Cùng với đó, nhiều khu phố chủ động hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khỏe yếu đến các điểm khám, chung tay lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp ra cộng đồng.

Lãnh đạo phường Phú Lợi thăm 3 điểm khám sức khỏe cố định trên địa bàn phường

Ngày 21-8, lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cho biết đang tiếp tục huy động tất cả nguồn lực nhằm tăng tốc việc thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo số liệu cập nhật, chỉ trong 4 ngày, từ ngày 17 đến 20-8, có 2.871 trường hợp được khám, nâng số người được khám tích lũy lên 15.367 trường hợp. Lãnh đạo phường cho biết tổng số người được khám trên địa bàn hiện đã vượt 16.000 trường hợp khi cập nhật thêm các nhóm đối tượng và kết quả khám tại các điểm triển khai.

Bác sĩ Trương Thanh Yến Châu, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Lợi, cho biết việc tổ chức nhiều điểm khám, kết hợp điểm khám lưu động tại trường học, giúp người dân thuận tiện hơn trong tham gia chương trình. Đội ngũ y tế phối hợp với các khu phố, tổ công tác để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các bước khám, đồng thời cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đoàn lãnh đạo phường Phú Lợi khảo sát một điểm khám lưu động tại trường tiểu học

Theo bác sĩ Trương Thanh Yến Châu, một trong những thuận lợi lớn là chương trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phường, sự phối hợp tích cực của các khu phố, tổ công tác và sự đồng hành của người dân. Tuy nhiên, nhóm người trong độ tuổi lao động và người cao tuổi vẫn còn gặp một số khó khăn trong việc tham gia, do bận công việc hoặc chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ khi chưa xuất hiện triệu chứng bệnh. Từ thực tế này, các khu phố đang có nhiều cách làm thiết thực để đưa người dân đến với chương trình.

Tại khu phố Hiệp Thành, lực lượng địa bàn chủ động rà soát, vận động và hỗ trợ những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại đến các điểm khám. Còn khu phố Phước An, Chánh Thiện, Phú Hòa… huy động phương tiện và lực lượng tình nguyện hỗ trợ người dân. Hình ảnh các thành viên khu phố tận tình đưa đón, hướng dẫn người dân và hỗ trợ giữ trẻ để phụ huynh yên tâm thực hiện các bước khám đã tạo ấn tượng đẹp.

Các lực lượng tích cực vận động, đồng hành cùng người cao tuổi đến các điểm khám, giúp nhiều cô bác lớn tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, an toàn và chu đáo. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung cụ thể, trực quan sinh động để người dân dễ nắm bắt thông tin.

Lực lượng an ninh cơ sở, dân quân đến tận nhà chở người cao tuổi đến các điểm khám

Những việc làm thiết thực từ cơ sở đang góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Từ việc đến tận nhà vận động, hướng dẫn lịch khám đến hỗ trợ phương tiện đưa đón, các khu phố đang góp phần bảo đảm người dân, nhất là những trường hợp khó khăn, không bị bỏ lại phía sau trong chương trình chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, UBND phường Phú Lợi đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và phân công 14 tổ công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, lập danh sách và hỗ trợ người dân tham gia khám. Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên được triển khai từ ngày 17 đến 31-8-2026.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các tổ công tác phải bám sát địa bàn, rà soát kỹ từng trường hợp, tuyên truyền đúng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia.

Ông Phan Công Khanh yêu cầu các đơn vị, khu phố tiếp tục tăng tốc, quyết liệt hơn trong những ngày còn lại, tập trung vào nhóm người trưởng thành, người cao tuổi và những trường hợp khó tiếp cận dịch vụ y tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để người dân thuộc diện khám bị bỏ sót.

Mục tiêu là phải rà soát đúng đối tượng, vận động đúng người và tạo thuận lợi cao nhất để người dân được khám.

Thời gian tới, phường Phú Lợi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội; phối hợp với trường học, cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức khám phù hợp; linh hoạt thời gian đối với người lao động; đồng thời rà soát biến động dân cư, tạm trú, tạm vắng nhằm cập nhật chính xác danh sách đối tượng.

Chương trình khám gồm khám tổng quát, xét nghiệm cơ bản, tư vấn sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, phường Phú Lợi hướng đến mục tiêu để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, từng bước lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Hiện phường tổ chức khám tại 4 điểm, gồm Trung tâm Văn hóa phường Phú Lợi (đường Huỳnh Văn Lũy), Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Bình Dương (đường 30-4), Văn phòng khu phố Phước An (đường số 2, khu dân cư Hiệp Thành 2) và một điểm khám lưu động tại các trường học. Việc bố trí nhiều điểm khám nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian đi lại và giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.

TÂM TRANG