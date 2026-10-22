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Rèn bản lĩnh người lính xe tăng trên thao trường

SGGPO

Ngày 22-10, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26 - đơn vị chủ lực cơ động thuộc Quân khu 7, tổ chức kiểm tra bắn bài 2b trên xe tăng đối với các thành viên kíp xe.

Đây là hoạt động kiểm tra huấn luyện chuyên ngành trọng điểm được đơn vị tổ chức thường niên nhằm đánh giá toàn diện kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phùng Bá Hợp, Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp Quân khu 7, dự và tặng hoa bắn giỏi động viên các kíp xe đạt kết quả cao.

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Cán bộ, chiến sĩ thực hành nạp đạn

Nội dung kiểm tra huấn luyện bắn đạn thật đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ các kíp xe nắm vững kỹ thuật, thuần thục động tác và phối hợp chính xác. Các kíp xe thực hành đầy đủ các bước, từ cơ động lên tuyến bắn, nạp đạn đến sử dụng pháo, súng máy 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác. Các kíp xe bình tĩnh, tự tin thực hành bài bắn. Nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.

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Các kíp xe thực hành bài bắn

>>> Một số hình ảnh kiểm tra bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng tại Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26

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MẠNH THẮNG

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xe tăng thao trường bắn đạn thật

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