Ngày 15-12, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức lễ nhận phụng dưỡng 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng).

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Bờ

Trong những năm chiến tranh, các địa phương thuộc phường Điện Bàn Đông hôm nay là vùng chiến sự ác liệt, địch lập vành đai tập trung đánh phá nhằm tiêu diệt phong trào cách mạng, bảo vệ các căn cứ quân sự của địch ở Đà Nẵng.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, toàn phường có 3.545 liệt sĩ, 1.002 mẹ đã được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đến nay, phường có 18 mẹ còn sống.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp cho biết, đây là hoạt động thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ tăng thiết giáp. Đồng thời, hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025).

Binh chủng Tăng thiết giáp nhận phụng dưỡng 11 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa phường Điện Bàn Đông, với số tiền hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/Mẹ/tháng.

Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc binh chủng cũng sẽ phối hợp cùng địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, thăm viếng, chăm sóc các mẹ nhân các dịp lễ tết, sự kiện lớn của quê hương đất nước.

NGUYỄN CƯỜNG