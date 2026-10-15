Lực lượng phòng không phía Nam khai hỏa trên thao trường

Lực lượng phòng không khu vực phía Nam thực hành diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật cả ban ngày và ban đêm tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (TP Đồng Nai), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngày 15-10, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức bế mạc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, chủ trì bế mạc.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Diễn tập diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, với sự tham gia của 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng không thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, các Vùng 3, 4, 5 thuộc Quân chủng Hải quân; cùng lực lượng phòng không bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phòng không kiêm nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng.

Lực lượng Phòng không nhân dân vận động đội hình và thực hành bắn mục tiêu bóng neo

Các đơn vị thực hành 2 nội dung chính: diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật. Nội dung chiến thuật gồm tiếp nhận vũ khí, khí tài, cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu và đánh địch tiến công đường không. Các bài bắn sử dụng pháo phòng không 37mm, 57mm và súng máy phòng không 12,7mm, thực hành cả ban ngày lẫn ban đêm.

Trong quá trình thực hành, các phân đội nắm chắc nội dung, quy trình, thực hiện thuần thục yếu lĩnh, động tác; tổ chức quan sát, phát hiện, bám sát mục tiêu và xử trí linh hoạt các tình huống trên không.

Lực lượng Phòng không Lục quân thực hành bắn mục tiêu M96-CT

Cuộc diễn tập hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ, chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Kết quả bắn đạn thật góp phần đánh giá thực chất trình độ huấn luyện, năng lực chuyên môn, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Pháo phòng không 57mm khai hỏa tiêu diệt mục tiêu

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trước sự phát triển của các phương tiện bay không người lái trong chiến tranh hiện đại.

Các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, dự báo âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến đường không của địch; thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy phát biểu bế mạc

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về xây dựng “Vòm phòng không bền vững”, bồi dưỡng năng lực chỉ huy các cấp, tăng cường luyện tập sát thực tế chiến đấu, phù hợp với vũ khí, trang bị hiện có.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm từ diễn tập vào huấn luyện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao cờ tặng các đơn vị đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và Nhất, Nhì, Ba Lữ đoàn phòng không

Ban Tổ chức trao bằng khen tặng các đơn vị đạt thành tích cao trong tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không

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Lực lượng phòng không lục quân chiếm lĩnh trận địa

MẠNH THẮNG