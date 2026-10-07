Cảnh sát Gìn giữ hòa bình diễn tập ứng phó bạo động, khủng bố

Ngày 7-10, tại Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án tác chiến với nhiều tình huống giả định phức tạp như bảo vệ yếu nhân, chống khủng bố, giải tán bạo động. Đến dự có ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc.

Cảnh sát gìn giữ hòa bình diễn tập trong tình huống bạo động, khủng bố. VIDEO: TIẾN CƯỜNG

Theo kịch bản, do thiếu lương thực, một nhóm người dân địa phương tập trung trước trụ sở Liên hợp quốc để phản đối. Trước tình huống này, lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình triển khai các phương án xử lý theo từng cấp độ, từ thiết lập chốt chặn, kiểm soát phương tiện, giữ khoảng cách an toàn đến vận động, yêu cầu đám đông giải tán.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tham gia tổng duyệt phương án tác chiến sáng 7-10. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tình hình sau đó diễn biến phức tạp khi một số đối tượng quá khích có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chuyển sang phương án kiểm soát, khống chế những đối tượng cầm đầu, từng bước giải tán đám đông.

Buổi diễn tập góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và khả năng phối hợp của lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong tình huống giả định cao hơn, các đối tượng bạo động sử dụng xăng và nhiều vật dụng khác để tấn công lực lượng chức năng, gây cháy. Cảnh sát Gìn giữ hòa bình vừa triển khai đội hình trấn áp, bảo đảm an toàn cho khu vực, vừa phối hợp dập lửa, xử lý tình huống.

Tình huống giả định người dân tập trung trước trụ sở Liên hợp quốc để phản đối do thiếu lương thực. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các phương án được triển khai theo đội hình chặt chẽ, bảo đảm sự phối hợp giữa các tổ công tác và cấp chỉ huy. Qua đó, lực lượng tham gia diễn tập được kiểm tra khả năng phản ứng nhanh, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp trong môi trường giả định có nhiều diễn biến bất ngờ.

Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp xử lý tình huống theo phương án được huấn luyện. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình, hoạt động diễn tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là dịp để lực lượng rèn luyện tác phong, bản lĩnh và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hiện đơn vị đang tập trung huấn luyện, hoàn thiện các tiêu chí để đề xuất Liên hợp quốc nâng cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 - cấp độ triển khai nhanh và cao nhất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng quá khích trong tình huống giả định. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Buổi diễn tập không chỉ là dịp kiểm tra năng lực của lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình mà còn góp phần chuẩn bị cho yêu cầu sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường phái bộ Liên hợp quốc, nơi các tình huống an ninh có thể phát sinh nhanh chóng và phức tạp.

Ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc, dự, chứng kiến và đánh giá buổi diễn tập. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc, Việt Nam còn khá mới trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát. Vì vậy, việc truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho những người chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ là rất cần thiết. Nhờ việc tích lũy và chia sẻ kinh nghiệm từ những người từng thực hiện nhiệm vụ, trong 1 hoặc 2 năm tới, lực lượng cảnh sát Việt Nam có thể trở thành một trong những lực lượng cảnh sát tốt nhất.

TIẾN CƯỜNG