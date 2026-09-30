Phát huy dân chủ tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ

Trong 2 ngày 29 và 30-9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, làm Phó trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM.

Theo chương trình, bên cạnh việc kiểm tra, nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, đoàn công tác tiếp tục triển khai nội dung trên tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM và Đồn Biên phòng Thạnh An.

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực; công khai, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Vai trò của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ được phát huy, góp phần đưa quy chế dân chủ trong đơn vị đi vào nền nếp. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện phát huy năng lực, trách nhiệm, đóng góp xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Văn Vũ biểu dương kết quả BĐBP TPHCM đạt được; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Bùi Văn Vũ phát biểu kết luận

Đồng chí yêu cầu, đơn vị tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân - dân. Những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng cần được nắm bắt, giải quyết kịp thời, qua đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MẠNH THẮNG