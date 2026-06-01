Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đổi tên

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

SACOMBANK khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua vào ngày 22-4-2026.

