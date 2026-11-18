Đợt tuyển dụng nhân sự đầu tiên của Cảng hàng không Quảng Trị đã thu hút gần 300 hồ sơ ứng tuyển, mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho người lao động địa phương. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng về nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Những cơ hội nghề nghiệp bên đường băng mới

Trong hai ngày 13 và 14/11/2026, Công ty TNHH Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị - doanh nghiệp dự án do liên danh T&T và CIENCO4 đầu tư, đã tổ chức đợt tuyển dụng nhân sự đầu tiên tại CHK Đồng Hới và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị, cơ sở Đông Hà. Đợt tuyển dụng đã thu hút gần 300 hồ sơ ứng tuyển, cho thấy sự quan tâm của người lao động đối với những cơ hội nghề nghiệp tại sân bay mới.

Đợt tuyển dụng thu hút đông đảo ứng viên tham gia

Trong số những ứng viên tham gia tuyển dụng, có các kỹ sư công nghệ thông tin vừa tốt nghiệp đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng mang theo kiến thức chuyên môn và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Khi được đề nghị trình bày về đồ án tốt nghiệp, các ứng viên trẻ hào hứng giới thiệu những giải pháp kỹ thuật, chương trình và kết quả nghiên cứu của mình. Có người sẵn sàng đảm nhận những công việc nhiều thử thách hơn dự tính ban đầu, với mong muốn được tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường hàng không chuyên nghiệp.

Cũng có những nữ sinh viên vừa rời giảng đường, mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ hàng không. Đối với họ, được làm việc tại CHK Quảng Trị không chỉ giúp họ có một vị trí công việc, mà còn là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của ngành.

Các ứng viên tham gia phỏng vấn

Bên cạnh lực lượng lao động trẻ, có rất nhiều ứng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm tại các công trình, nhà máy trên khắp cả nước. Sau thời gian dài làm việc xa nhà, họ mong muốn trở về quê hương, tiếp tục phát huy chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ và có cơ hội làm việc gần gia đình.

Từ những lao động mới tốt nghiệp đến những kỹ sư giàu kinh nghiệm, mỗi người có một mục tiêu riêng, song điểm chung của họ đều là mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài với quê hương và góp sức vào quá trình hình thành, vận hành một công trình hạ tầng hàng không mới của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những cơ hội nghề nghiệp ấy, các ứng viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn tuyển dụng của ngành hàng không – lĩnh vực đặc thù với các quy định nghiêm ngặt về an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ.

Theo đại diện doanh nghiệp dự án, quá trình tuyển dụng không chỉ xem xét bằng cấp, kinh nghiệm mà còn chú trọng tư duy, khả năng học hỏi và triển vọng phát triển lâu dài của ứng viên. Việc tuyển dụng từ sớm nhằm tạo điều kiện để đội ngũ nhân sự được đào tạo, thực hành và từng bước đáp ứng yêu cầu công việc trước khi sân bay đi vào hoạt động.

Đợt tuyển dụng mở ra cơ hội làm việc trong lĩnh vực hàng không cho người lao động tại Quảng Trị

Đáng chú ý, đợt tuyển dụng đầu tiên của CHK Quảng Trị nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Tổng công ty CHK Việt Nam (ACV), đặc biệt là đội ngũ quản lý và cán bộ chuyên môn tại CHK Đồng Hới – đơn vị trực thuộc ACV. Không chỉ hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất và công tác tổ chức trong ngày phỏng vấn đầu tiên, các cán bộ quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm của ACV và CHK Đồng Hới còn trực tiếp tham gia hội đồng phỏng vấn, phối hợp cùng doanh nghiệp dự án đánh giá năng lực và triển vọng của các ứng viên.

Sự tham gia của đội ngũ chuyên môn đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực hàng không có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyển chọn nhân sự, đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp dự án trong quá trình chuẩn bị tổ chức khai thác CHK Quảng Trị.

Từ cơ hội việc làm đến những kết nối phát triển mới

Đợt tuyển dụng nhân sự đầu tiên diễn ra trong bối cảnh CHK Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ thi công và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác thương mại.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh, đường lăn đã hoàn thành. Theo kế hoạch, đài kiểm soát không lưu và nhà điều hành dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, hạ tầng cảnh quan hoàn thiện trong tháng 2/2027, các hạng mục thiết bị phục vụ bay và nhà ga hoàn thành trước ngày 15/3/2027.

Chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật khu vực đường cất hạ cánh tại CHK Quảng Trị

Trước đó, ngày 15/10, CHK Quảng Trị đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật của sân bay.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn trong công tác chuẩn bị tổ chức vận hành, phát triển nguồn nhân lực và các dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không. Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị, ACV và T&T Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tập trung vào phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Đây là cơ sở để các bên phối hợp nghiên cứu thị trường, kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác dịch vụ, từng bước phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng hàng không trên địa bàn.

Bên cạnh đó, T&T Group và Công ty CHK Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với ACV trong công tác chuẩn bị tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các điều kiện khai thác. Sự kết hợp giữa nguồn lực của nhà đầu tư, kinh nghiệm của những đơn vị hàng không chuyên nghiệp và khát vọng của người lao động địa phương đang tạo nên những nền tảng ban đầu cho sân bay mới.

Trước đó, ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026–2030 với ba hãng hàng không gồm Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways. Trong đó, Hà Nội và TPHCM được xác định là những thị trường kết nối ưu tiên trong giai đoạn đầu, trước khi nghiên cứu mở rộng đến các điểm đến khác trên cơ sở nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh Quảng Trị, ACV và T&T Group ký kết hợp tác

CHK Quảng Trị có quy mô 265,372 ha, vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng, do liên danh T&T – CIENCO 4 làm chủ đầu tư. Đây là dự án CHK thứ hai trên cả nước được triển khai theo phương thức PPP. Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7/2026, dự án được nâng cấp từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng và đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng không trong dài hạn.

Với vị trí trên trục giao thông Bắc – Nam, đồng thời nằm trong không gian kết nối của Hành lang kinh tế Đông – Tây, Quảng Trị có những điều kiện để phát triển giao thương, dịch vụ và liên kết kinh tế vùng. Khi đi vào hoạt động, CHK Quảng Trị được kỳ vọng sẽ góp phần “mở cửa bầu trời”, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, giao thương, du lịch và mở rộng khả năng kết nối của địa phương; đồng thời trở thành điểm nhấn về hạ tầng giao thông, là điều kiện quan trọng thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư.

Bên cạnh đó, Quảng Trị còn được biết đến là vùng “đất lửa” anh hùng với rất nhiều dấu ấn, di tích lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn, Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hay Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9... Vì vậy, việc xây dựng và đưa CHK Quảng Trị đi vào khai thác sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng bao đời nay của nhân dân Quảng Trị với mong muốn rút ngắn hành trình Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cả nước và những gia đình có người thân, đồng đội chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, bạn bè quốc tế đến với mảnh đất, con người Quảng Trị được thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phối cảnh CHK Quảng Trị

Theo kế hoạch, CHK Quảng Trị dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.