Xã hội

Đại diện Tổng Lãnh sự 4 nước châu Âu tìm hiểu dự án sân bay Long Thành

SGGPO

Sáng 14-9, Ban Quản lý Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA) cho biết vừa đón đoàn đại diện các cơ quan Tổng Lãnh sự Hà Lan, Pháp, Hungary và Đức tại TPHCM đến tham quan, tìm hiểu dự án.

Đại diện Tổng Lãnh sự 4 nước châu Âu tìm hiểu dự án sân bay Long Thành

Đoàn tham quan sa bàn, đường cất hạ cánh 23L và khu vực nhà ga hành khách, cập nhật tiến độ các hạng mục đang triển khai. Hai bên trao đổi về khả năng hỗ trợ, hợp tác trong thời gian tới.

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Đoàn đại biểu các nước thăm Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Theo LTIA, hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa ACV, LTIA và các cơ quan đại diện ngoại giao châu Âu tại Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

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Đại diện Korean Air đến khảo sát thực địa tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Trước đó, ngày 8-9, LTIA đón đoàn lãnh đạo và đại diện Korean Air khảo sát hạ tầng, điều kiện khai thác tại cảng; trao đổi kế hoạch mở các đường bay thương mại giữa sân bay Long Thành và sân bay Incheon (Hàn Quốc), đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa LTIA và Korean Air.

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LÊ XUÂN

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Korean Air ACV Sa bàn Nhà ga hành khách Sân bay Incheon Hạ cánh Sân bay Long Thành Cất Thực địa Đoàn đại biểu

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