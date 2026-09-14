Đại diện Tổng Lãnh sự 4 nước châu Âu tìm hiểu dự án sân bay Long Thành

Đoàn tham quan sa bàn, đường cất hạ cánh 23L và khu vực nhà ga hành khách, cập nhật tiến độ các hạng mục đang triển khai. Hai bên trao đổi về khả năng hỗ trợ, hợp tác trong thời gian tới.
Theo LTIA, hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa ACV, LTIA và các cơ quan đại diện ngoại giao châu Âu tại Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.
Trước đó, ngày 8-9, LTIA đón đoàn lãnh đạo và đại diện Korean Air khảo sát hạ tầng, điều kiện khai thác tại cảng; trao đổi kế hoạch mở các đường bay thương mại giữa sân bay Long Thành và sân bay Incheon (Hàn Quốc), đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa LTIA và Korean Air.