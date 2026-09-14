Ba cảng hàng không Việt Nam nổi bật về cải thiện kết nối hàng không khu vực

Ba cảng hàng không chủ lực của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng thuộc nhóm sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật theo từng phân khúc quy mô khai thác.

Thông tin trên nằm trong báo cáo Chỉ số Kết nối hàng không (Air Connectivity Index) năm 2025, được Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (ACI APAC & MID) công bố ngày 7-9.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Chỉ số Kết nối hàng không là công cụ phân tích lấy hành khách làm trung tâm, đánh giá mức độ kết nối của các sân bay dựa trên quy mô, tần suất mạng lưới và tầm quan trọng kinh tế của các điểm đến.

Năm 2025, kết nối hàng không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 10%; tính chung khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông tăng 11%, riêng Trung Đông ghi nhận mức tăng 21%.

Trong tổng số 315 sân bay được đánh giá, 74% ghi nhận tăng trưởng kết nối trong năm 2025. Các sân bay trung tâm (hub) tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi có đến 83% - 97% sân bay hub lớn ghi nhận tăng trưởng, nhờ mạng lưới đường bay của các hãng hàng không được mở rộng và nhu cầu đi lại quốc tế duy trì tích cực.

Đáng chú ý, mức tăng 10% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025 thấp hơn mức 14% của năm 2024. Theo ACI APAC & MID, sự điều chỉnh này phản ánh quá trình chuyển dịch từ giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch sang quỹ đạo tăng trưởng bền vững hơn.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Cũng theo Theo ACI APAC & MID, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Tân Sơn Nhất được xếp vào nhóm sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật nhất trong phân khúc phục vụ 25 - 40 triệu hành khách/năm. Cảng HKQT Đà Nẵng trong nhóm cải thiện nổi bật ở phân khúc 5 - 15 triệu hành khách/năm.

Việc cả ba cảng hàng không cùng được ghi nhận trong các nhóm dẫn đầu về cải thiện kết nối theo từng phân khúc quy mô là tín hiệu tích cực, khẳng định vai trò của các cửa ngõ hàng không Việt Nam trong mạng lưới khu vực và quốc tế.

Là doanh nghiệp quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống cảng hàng không lớn nhất cả nước, ACV đang tập trung nâng cao năng lực hạ tầng, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác trên toàn mạng lưới, đồng thời triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không.

Cuối năm 2026, mạng lưới của ACV dự kiến có thêm Cảng HKQT Long Thành đi vào hoạt động, mở ra dư địa lớn để nâng tầm vị thế kết nối hàng không của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

LÊ XUÂN