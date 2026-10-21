FPT hợp tác với viện nghiên cứu lượng tử hơn 100 năm tuổi của Đan Mạch

Tập đoàn FPT cùng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Giáo sư Joachim Mathiesen và ông Phạm Minh Tuấn trao biên bản hợp tác.

Thỏa thuận hướng tới kết nối giới khoa học Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu quốc tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam; đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ chiến lược.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software cho biết: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Việc hợp tác với Viện Niels Bohr thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học lượng tử, đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác khoa học mới giữa Việt Nam và Đan Mạch. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà nghiên cứu tương lai và góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cả hai quốc gia.”

Theo đó hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội triển khai các hoạt động nghiên cứu chung, trao đổi nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia, đồng thời tổ chức hội thảo chuyên môn, chia sẻ thông tin và xác định những hướng nghiên cứu có tiềm năng phát triển lâu dài.

“Chúng tôi đánh giá cao định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam của FPT. Hai bên mong muốn kết nối các nhà khoa học để tìm kiếm cơ hội nghiên cứu chung trong các lĩnh vực vật liệu lượng tử, linh kiện chip và công nghệ quang tử. Việc kết hợp thế mạnh nghiên cứu của Viện Niels Bohr với năng lực ứng dụng và thương mại hóa công nghệ của FPT được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam”, Giáo sư Joachim Mathiesen, Viện trưởng Viện Niels Bohr chia sẻ.

FPT hiện hợp tác với nhiều doanh nghiệp Đan Mạch như DSV, ISS, Novo Nordisk, và từng hỗ trợ Carlsberg triển khai sản xuất thông minh cùng một số sáng kiến chuyển đổi số khác. Tháng 9-2022, FPT khai trương văn phòng tại Kongens Lyngby, phía Bắc Copenhagen. Việc kết nối thế mạnh khoa học, công nghệ và công nghiệp của Đan Mạch với nguồn lực công nghệ, nhân lực của Việt Nam được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của Việt Nam.

KIM THANH