Sôi nổi các hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Ngày 27-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Không gian Triển lãm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Rising Star Arena) thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu với chuỗi hoạt động kết nối đa dạng.

Các phiên thảo luận tại Rising Star Arena với nhiều chủ đề đa dạng. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Các chủ đề tại Rising Star Arena bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, quản lý năng lượng sạch, truy xuất nguồn gốc nông sản và các giải pháp di chuyển mới…

Trong đó, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Quỹ Coca-Cola Foundation (TCCF) tổ chức phiên thảo luận với chủ đề “Biến phục hồi hệ sinh thái thành các cơ hội kinh doanh có khả năng nhân rộng”.

Giới thiệu về dự án, ông Nguyễn Thanh Phong, đại diện IUCN, cho biết từ năm 2017, với nguồn viện trợ hơn 1,8 triệu USD từ TCCF, IUCN đã triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án tập trung vào các mô hình nông nghiệp thích ứng mùa lũ như trồng sen kết hợp nuôi cá, du lịch sinh thái thay thế lúa vụ ba, cũng như hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn kết hợp khôi phục rừng ngập mặn (IMTA-RAS). Cách tiếp cận này giúp tái kết nối hoạt động sản xuất với dòng chảy tự nhiên, vừa khôi phục hệ sinh thái vừa tạo nguồn thu nhập đa dạng cho người dân địa phương.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai giới thiệu các sản phẩm khăn được làm từ sợi tơ của cây sen ở ĐBSCL. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đánh giá về tác động xã hội của dự án, bà Bùi Đặng Duyên Mai, Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững của Coca-Cola Việt Nam, cho biết qua các chuyến khảo sát thực địa, dự án đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong mô hình sinh kế hộ gia đình. Đáng chú ý, nhiều lao động trẻ từng rời quê làm ăn xa nay đã trở về lập nghiệp, gia đình cùng nhau quản lý và phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp sinh thái mới.

Về mặt kinh tế, việc chuyển đổi từ canh tác hai vụ lúa/năm sang mô hình một vụ lúa kết hợp một vụ trồng sen - nuôi cá mang lại mức lợi nhuận cao gấp 1,5 đến 2 lần so với thu hoạch lúa thuần túy.

Tuy nhiên, bà Bùi Đặng Duyên Mai lưu ý rằng việc thay đổi tập quán canh tác lâu đời của người dân không thể diễn ra trong "ngày một ngày hai". Dù hiệu quả kinh tế rõ rệt, quá trình chuyển đổi vẫn đòi hỏi thời gian, sự đồng hành kiên trì của các chuyên gia nông nghiệp, giảng viên đại học và sự kết nối bền chặt từ các doanh nghiệp, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên đất cho mai sau.

ÁI VÂN - HẠNH NHUNG - MAI HOA