Tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa bưởi xuất khẩu trở lại Australia

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 16-9, Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đã cung cấp, làm rõ thông tin bưởi Việt Nam bị tạm dừng nhập khẩu 6 tháng vào thị trường Australia.

Cuộc họp báo sáng 16-9 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, trong tháng 8, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá một số vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường này.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghiêm Quang Tuấn thông tin về tình hình xuất khẩu bưởi sang Australia. Ảnh: BÍCH HỒNG

Qua kiểm tra, đoàn chuyên gia Australia chỉ ra một số tồn tại trong việc đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu. Theo thông báo của phía Australia, từ khi bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang Australia vào tháng 4, khoảng 70% số lô hàng được kiểm tra khi đến Australia có triệu chứng liên quan đến sinh vật gây hại trên quả bưởi.

Ngày 14-9, Australia thông báo quyết định tạm thời dừng nhập khẩu bưởi Việt Nam để tiếp tục rà soát, đánh giá. Việc tạm dừng có hiệu lực từ ngày 15-9, trước mắt trong 6 tháng và có thể được gia hạn nếu không có giải pháp khắc phục phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị không xuất khẩu bưởi tươi sang Australia trong thời gian tạm dừng, đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu

Chủ trì và phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, bộ sẽ phối hợp với các địa phương xử lý các yêu cầu của Australia; đàm phán với cơ quan chức năng Australia để đưa bưởi Việt Nam xuất khẩu trở lại.

Việc Australia tạm dừng nhập khẩu cần được nhìn nhận theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng của thị trường này. Thực tế, trái bưởi Việt Nam vẫn xuất khẩu vào các thị trường khác. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đề nghị báo chí thông tin khách quan, tránh gây hoang mang cho thị trường và ảnh hưởng đến người trồng bưởi.

PHÚC VĂN