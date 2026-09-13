Vì sao giá vàng nhẫn 9999 vượt giá vàng miếng SJC?

Giá vàng trong nước tuần qua giảm ít hơn giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa 2 thị trường được nới rộng. Đáng lưu ý, giá vàng nhẫn 9999 ở một số thương hiệu được giao dịch cao hơn giá vàng miếng SJC.

Tuần qua, giá vàng nhẫn 9999 tại một số thương hiệu được giao dịch cao hơn giá vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 12-9, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được một số doanh nghiệp như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 142,9 - 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 - 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC từ 400.000 - 900.000 đồng/lượng. Trong tuần, có thời điểm giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cao hơn giá vàng miếng SJC đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần qua, giá vàng trong nước giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á xuống còn 4.390 USD/ounce, giảm khoảng 1,5%, tương đương khoảng 66 USD/ounce trong tuần.

Do giá vàng trong nước tuần qua giảm ít hơn giá thế giới, đồng thời tỷ giá USD/VND tại Vietcombank giảm khoảng 145 đồng/USD, khiến giá vàng thế giới quy đổi giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng. Vì vậy, chênh lệch giá giữa hai thị trường nới rộng từ 8,2 - 9,8 triệu đồng/lượng.

Lý giải việc giá vàng nhẫn 9999 cao hơn vàng miếng SJC, đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ quan hệ cung - cầu và nguồn cung vàng nguyên liệu. Trước đây, vàng miếng SJC là lựa chọn phổ biến của người mua. Tuy nhiên, nguồn cung vàng miếng SJC hiện vẫn hạn chế, người mua thường phải mua cả lượng, vì vàng miếng SJC 1-2 chỉ trên thị trường khá hiếm.

Đối với vàng nhẫn 9999, người mua có thể lựa chọn các loại có trọng lượng nhỏ hơn như 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu tích trữ. Do đó, giá vàng nhẫn tăng mạnh, thậm chí cao hơn giá vàng miếng SJC.

Bên cạnh đó, giá vàng miếng SJC còn chịu tác động từ cung - cầu riêng của thị trường vàng miếng, thương hiệu và nguồn cung được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC có thể diễn biến khác nhau.

Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, việc một số doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn các đơn vị khác cũng có thể xuất phát từ việc giá thu vào của các doanh nghiệp này cao hơn. Do mỗi doanh nghiệp có chính sách giá và cân đối cung - cầu riêng nên giá vàng trên thị trường có thể có sự khác biệt.

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NHUNG NGUYỄN