Hoàn thiện thể chế về logistics, hướng tới cơ chế điều phối quốc gia

Bộ Công thương đang rà soát các văn bản có liên quan, đồng thời nghiên cứu xây dựng luật logistics và đề xuất thành lập văn phòng logistics quốc gia, cơ sở dữ liệu logistics quốc gia.

Các đại biểu tham gia tọa đàm về logistics tại Hà Nội, ngày 11-9. Ảnh: NGHIÊM LAN

Tại tọa đàm “Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển” do Tạp chí Công thương (Bộ Công thương) tổ chức ngày 11-9 tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng cần đổi mới cách tiếp cận về logistics, tăng phối hợp giữa các cơ quan quản lý và hoàn thiện khung pháp lý để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Nhu cầu dịch vụ logistics ngày càng lớn

Ông Bùi Bá Nghiêm (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương) nhận định, hoàn thiện thể chế là ưu tiên hàng đầu trong phát triển logistics. Do logistics kết nối từ sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất nhập khẩu đến tiêu dùng và chịu sự quản lý của nhiều cơ quan, chính sách có thể tác động đến toàn bộ hệ thống.

Theo ông Nghiêm, phát triển logistics quốc gia không thể chỉ dựa vào hạ tầng, doanh nghiệp hay nhân lực. Thực tế, việc hàng hóa hoặc tàu biển phải chờ vài ngày có thể làm tăng chi phí, tồn kho, chậm giao hàng và khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh, nhất là với hàng thời vụ.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Hạ tầng thương mại (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương), cho biết thương mại điện tử, bán lẻ đa kênh phát triển nhanh, kéo theo hàng triệu đơn hàng nhỏ, yêu cầu giao nhanh, theo dõi hành trình và đổi trả. Vì vậy, thể chế logistics cần chuyển từ quản lý từng khâu sang tiếp cận theo dòng hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Các đại biểu thông tin và nêu giải pháp liên quan thể chế phát triển logistics. Ảnh: NGHIÊM LAN

Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) cho rằng, quy định pháp luật cần xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với trình độ quản lý. Những vướng mắc về thời gian và chi phí logistics có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Hướng tới có luật riêng về logistics

Đề cập hướng hoàn thiện pháp luật, ông Bùi Bá Nghiêm cho biết Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics. Bộ dự kiến xây dựng nghị định mới thay thế, tập trung rà soát các quy định về phân loại dịch vụ, điều kiện kinh doanh, tiếp cận thị trường, giới hạn trách nhiệm và bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành.

Nghị định mới sẽ xem xét các lĩnh vực logistics mới như logistics số, logistics xanh, logistics thương mại điện tử và logistics đô thị. Ông Bùi Bá Nghiêm nhấn mạnh, không nên biến mỗi loại hình dịch vụ mới thành một ngành nghề kinh doanh với điều kiện riêng, tránh tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp.

Logistics ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại, dịch vụ vận chuyển, xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa

Về dài hạn, Bộ Công thương có thể nghiên cứu, xây dựng dự án để trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành luật về logistics nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với pháp luật chuyên ngành. Bộ cũng đề xuất thành lập văn phòng logistics quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia để tăng cường điều phối, quản lý dữ liệu và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

PHÚC VĂN