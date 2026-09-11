Xuất khẩu trực tuyến mở thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt

Chiều 11-9, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, thương mại điện tử xuyên biên giới (xuất khẩu trực tuyến) đang trở thành kênh xuất khẩu mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp khách hàng, đối tác tại thị trường quốc tế.

Đoàn công tác của Bộ Công thương tham quan một "công xưởng livestream" tại TP Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) để tìm hiểu mô hình xuất khẩu trực tuyến. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Xuất khẩu trực tuyến toàn cầu tăng nhanh. Theo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, EU nhập khoảng 5,8 tỷ kiện hàng năm 2025, tăng hơn 25% so với năm 2024. Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) ghi nhận hơn 1,36 tỷ kiện hàng nhập khẩu theo diện De Minimis (hàng hóa giá trị thấp, dưới 800USD) trong năm tài chính 2024, tăng khoảng 10 lần so với năm 2015.

Trung Quốc cũng đang hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới quy mô lớn. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua hình thức này của nước này đạt tương đương khoảng 409,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu trực tuyến chiếm 79%, tương đương khoảng 323,5 tỷ USD.

Theo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, các mô hình xuất khẩu trực tuyến ngày càng đa dạng, gồm bán hàng qua các sàn thương mại điện tử quốc tế, nền tảng B2B, website riêng, kho ngoại quan tại thị trường đích và kết hợp nội dung, livestream với bán hàng trực tuyến.

Năm 2025, xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam ước tăng 78%, đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu qua kênh này lên khoảng 4,45 tỷ USD. Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các mô hình xuất khẩu trực tuyến trên thế giới.

Thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số sẽ tổ chức các khóa đào tạo về xuất khẩu trực tuyến tại Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sẽ tổ chức chương trình đào tạo, khảo sát thị trường và kết nối trực tiếp với các đối tác trong hệ sinh thái xuất khẩu trực tuyến tại Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường lớn khác.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho rằng, để khai thác hiệu quả kênh xuất khẩu này, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực số, nắm quy định pháp lý tại thị trường nhập khẩu, chuẩn hóa sản phẩm, bao bì, nhãn mác, đồng thời chủ động các khâu logistics và xây dựng thương hiệu ở thị trường nước ngoài.

PHÚC HẬU