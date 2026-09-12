Giá vàng bật tăng trở lại vào sáng cuối tuần

Giá vàng sáng 12-9 bật tăng theo giá vàng thế giới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua, lên 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, thấp hơn giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.348,3 USD/ounce, tăng gần 32 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 11-9. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương 136,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,1-9,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi nhờ lực mua bắt đáy sau phiên bán tháo trước đó. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế khi số liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp dự báo. Sau báo cáo, thị trường lãi suất tương lai đặt cược 87% khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15 và 16-9 tới, tăng từ gần 70% trước đó.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập tại New York, giá vàng đang nhanh chóng phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, dù số liệu CPI làm gia tăng kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Tuy nhiên, do khả năng tăng lãi suất đã được thị trường dự báo từ trước, giá vàng trong phiên này không biến động quá mạnh.

NHUNG NGUYỄN