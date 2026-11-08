Sáng 9-11, Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp lý miễn phí qua Zoom

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của người dân; phát huy trách nhiệm xã hội, hình ảnh và vai trò nghề nghiệp của đội ngũ Luật sư TPHCM đối với cộng đồng.

Chương trình tư vấn pháp lý trực tuyến miễn phí được tổ chức sáng 9-11

Hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2026), Đoàn Luật sư TPHCM triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng như giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến và trực tiếp miễn phí.

Sáng 9-11, từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chương trình tư vấn pháp lý miễn phí trực tuyến được tổ chức qua Zoom. Người tham gia có thể đăng ký câu hỏi và trao đổi trực tiếp với các luật sư Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Quang Nghiêm, Vũ Phi Long. Chi tiết tại website của Đoàn Luật sư TPHCM: https://hcmcbar.org.

Các luật sư tư vấn pháp lý miễn phí tại xã Cần Giờ, TPHCM sáng 8-11

Cũng trong sáng cùng ngày, người dân có vướng mắc pháp lý có thể đến trực tiếp 200 văn phòng, công ty luật tại TPHCM để được tư vấn và giải đáp pháp lý miễn phí.

Mời xem danh sách các tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý miễn phí tại đây.

PHƯƠNG LOAN