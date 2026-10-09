SATRA tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tạo nền tảng để toàn hệ thống tăng tốc trong 3 tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027.

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm tại cửa hàng Satrafoods đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, tổng doanh thu toàn hệ thống 9 tháng ước đạt gần 57.000 tỷ đồng, bằng 89,1% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 12.000 tỷ đồng, hoàn thành 90,9% kế hoạch năm và tăng 29,4%. Riêng công ty mẹ đạt lợi nhuận hơn 3.100 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch, qua đó hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm ngay trong 9 tháng. Cùng với kết quả kinh doanh, SATRA tiếp tục tái cấu trúc tổ chức, giảm số phòng, ban chuyên môn tại cơ quan Tổng công ty từ 20 xuống 15 đơn vị. Toàn hệ thống đã kết nạp 30 đảng viên mới, đạt hơn 81% chỉ tiêu năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA, kết quả 9 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi nhưng 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành toàn diện mục tiêu năm 2026. Vì vậy, toàn hệ thống không được chủ quan mà phải tiếp tục tăng tốc trên những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, SATRA sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, nâng năng suất từng điểm bán và tối ưu chi phí vận hành; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, an toàn cho cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2027 gắn với nhiệm vụ bình ổn thị trường TPHCM...

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