Ngày 13-10, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) đưa cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods vào hoạt động trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), bổ sung điểm cung ứng thực phẩm, hàng thiết yếu và dịch vụ mua sắm tại chỗ cho cán bộ, nhân viên, người bệnh và thân nhân.

Satrafoods mở điểm bán trong Bệnh viện Quân y 175

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho biết, cửa hàng có diện tích hơn 230m², đặt tại Bệnh viện Quân y 175, số 786 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM, hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Việc bố trí điểm bán ngay trong bệnh viện giúp người bệnh, thân nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ, nhân viên làm việc theo ca giảm thời gian di chuyển ra bên ngoài để mua thực phẩm và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA và đại diện Bệnh viện Quân y 175 tại lễ khai trương

Cũng theo ông Thanh, với một cửa hàng tiện lợi thông thường, cơ cấu hàng hóa tại Satrafoods Bệnh viện Quân y 175 được xây dựng theo nhu cầu của môi trường bệnh viện. Ngoài rau củ quả, thịt, trứng, thủy hải sản và thực phẩm tươi sống, cửa hàng có các nhóm thực phẩm sơ chế đóng vỉ, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, bánh, sữa, nước giải khát cùng các mặt hàng gia dụng và tiêu dùng hàng ngày. Nhờ đó, cán bộ, nhân viên bệnh viện có thể mua thực phẩm sau giờ làm, trong khi người bệnh và người chăm sóc có thêm lựa chọn đối với thực phẩm đóng gói, nước uống và các sản phẩm thiết yếu trong thời gian lưu lại bệnh viện.

Một điểm đáng chú ý là cửa hàng bố trí khu vực ăn uống tại chỗ, phục vụ thực phẩm chế biến sẵn, bánh, cà phê và nước giải khát. Khách có thể sử dụng tại cửa hàng hoặc mua mang đi. Với thời gian hoạt động 15 giờ mỗi ngày, điểm bán có thể phục vụ nhu cầu trước, trong và sau giờ hành chính, phù hợp với đặc thù làm việc theo ca của đội ngũ y tế.

Cùng với mua trực tiếp, Satrafoods triển khai nhận đơn hàng qua Zalo Official Account và ứng dụng Satra Bonus. Khách hàng có thể chọn sản phẩm, gửi đơn trước để nhân viên chuẩn bị hàng và đến nhận vào thời gian phù hợp. Đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện, cửa hàng dự kiến hỗ trợ giao hàng trong khuôn viên theo phạm vi và khung giờ được công bố.

Cách tổ chức này hướng tới giải quyết một nhu cầu khá đặc thù tại bệnh viện: người mua cần hàng hóa thiết yếu nhưng quỹ thời gian hạn chế. Đặt hàng trước giúp giảm thời gian chọn sản phẩm, chờ thanh toán và nhận hàng, nhất là đối với nhân viên y tế làm việc theo ca.

Việc đưa Satrafoods vào Bệnh viện Quân y 175 cũng cho thấy hướng mở rộng điểm bán của SATRA vào những khu vực có nhu cầu tiêu dùng tập trung. Thay vì chỉ tăng số lượng cửa hàng, mô hình này đặt trọng tâm vào khả năng đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với từng nhóm khách hàng và bổ sung các tiện ích phù hợp với đặc điểm của từng địa điểm.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 13 đến 18-10, cửa hàng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách cài đặt ứng dụng Satra Bonus và có hóa đơn đạt mức quy định; đồng thời áp dụng một số chương trình khuyến mại khai trương đến hết ngày 25-10.

MINH XUÂN