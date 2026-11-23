Vừa qua, tại sự kiện Vietnam Best Places To Work® 2026, Swire Coca-Cola Việt Nam được vinh danh trong tốp 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026, đồng thời vào tốp 3 bảng xếp hạng ngành hàng tiêu dùng.

Doanh nghiệp cũng có tên trong tốp 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam năm 2026, vào tốp 3 khối ngành khoa học tự nhiên và tốp 8 khối ngành kinh tế, quản trị, thương mại.

Theo đại diện Swire Coca-Cola Việt Nam, công ty chú trọng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo và tạo cơ hội để nhân sự Việt Nam đảm nhận các vị trí có trách nhiệm cao hơn ở trong nước và khu vực. Thông qua chương trình định hướng nghề nghiệp Coke Connect và các chương trình quản trị viên tập sự hằng năm, doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên, lao động trẻ tiếp cận môi trường làm việc thực tế và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Tại sự kiện, ông Richard Gould, Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam, đã chia sẻ góc nhìn về tương lai của các tổ chức trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh cơ hội xây dựng những tổ chức vừa mạnh mẽ hơn về năng lực cạnh tranh, vừa nhân văn hơn trong cách phát triển.

THIÊN HƯƠNG