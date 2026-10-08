Tập trung rà soát nhiệm vụ, nâng chất đội ngũ cán bộ

Ngày 8-10, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị giao ban với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Trong 9 tháng đầu năm, xã Hòa Hội có 25/31 chỉ tiêu do thành phố giao đạt yêu cầu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và giải quyết đúng hạn.

Đảng bộ xã kết nạp 26 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Địa phương cũng đạt kết quả tích cực trong bảo đảm đời sống dân cư với 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Xã thu ngân sách đạt 90% dự toán; giải ngân đầu tư công hơn 70%. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, với hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng cho người dân và xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Hòa Hội còn 3 chỉ tiêu chưa đạt về bảo hiểm xã hội, tiêm chủng cho trẻ dưới một tuổi và kéo giảm tội phạm.

Địa phương kiến nghị bổ sung nhân lực, bác sĩ cho trạm y tế, tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đôn đốc thi công Tỉnh lộ 329.

Cán bộ xã Hòa Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những kết quả mà xã Hòa Hội đạt được, nhất là trong điều kiện địa bàn vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Đồng chí cũng yêu cầu địa phương nhận diện chính xác nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt, có giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, tập trung nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026.

Đối với tổ chức bộ máy, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát nhiệm vụ của chính quyền, nếu có nội dung vượt khả năng thực hiện phải kịp thời đề xuất điều chỉnh. Đồng thời, rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, mạnh dạn giao việc, bố trí lại trường hợp chưa phù hợp; cán bộ được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét để có phương án sắp xếp, tinh giản phù hợp.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát quy định, tham mưu phương án bổ sung biên chế cho xã và trạm y tế. Trước mắt, có thể thực hiện luân phiên, tăng cường, hỗ trợ nhân lực y tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý xã Hòa Hội quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường tự kiểm tra, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động.

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TRÚC GIANG