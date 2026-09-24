Nhiều phường, xã tổ chức vui trung thu cho thiếu nhi

Nhân dịp Tết Trung thu, nhiều phường, xã ở TPHCM tổ chức chương trình vui hội trăng rằm và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Tối 24-9, UBND phường Rạch Dừa tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm”.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong Đêm hội Trăng rằm do UBND phường Rạch Dừa tổ chức. Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình diễn ra sôi động với màn múa lân sư rồng, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi trên địa bàn biểu diễn.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa và Biên phòng Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, UBND phường Rạch Dừa đã trao 60 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu, học sinh có tinh thần vươn lên trong học tập.

* Tại xã Kim Long, chương trình “Vui Tết Trung thu” diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn lân sư rồng, hát múa “Em đi xem hội trăng rằm”, “Lung linh đèn lồng”, “Rước đèn tháng Tám”...

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Long nhận các phần quà hỗ trợ từ nhà hảo tâm. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Ban tổ chức trao nhiều phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho tất cả các em thiếu nhi đến tham dự chương trình.

* Trước đó, UBND xã Bàu Lâm tổ chức Hội thi lồng đèn và Đêm hội Trăng rằm. Hội thi dành cho học sinh Tiểu học và THCS. Nhiều sản phẩm lồng đèn được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và nét đẹp truyền thống. Dịp này, địa phương trao 800 suất quà trung thu cho thiếu nhi.

Các em thiếu nhi xã Bàu Lâm thi làm lồng đèn. Ảnh: THÀNH HUY

* Tại phường Vũng Tàu, 200 suất học bổng, gồm 100 suất học bổng chung và 100 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, cùng 165 phần quà trung thu được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: THÀNH HUY

* Tại xã Bình Giã, chương trình “Đêm hội Trăng rằm” với chủ đề “Trung thu cho em” mang đến nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu.

Tặng quà cho các em thiếu nhi xã Bình Giã tham gia chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, UBND xã phối hợp với nhà hảo tâm trao 15 xe đạp, trị giá gần 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ban tổ chức và các nhà tài trợ cũng trao 1.500 phần quà gồm bánh trung thu, kẹo, sữa cho các em tham dự.

QUANG VŨ – THÀNH HUY