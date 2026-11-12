BJC và MM Mega Market kết nối nguồn cung và thị trường tại Vietnam Foodexpo 2026

Với thông điệp “ONE BJC – From Source to Market”, Tập đoàn BJC cùng MM Mega Market Việt Nam (MMVN) giới thiệu hệ sinh thái kinh doanh tích hợp tại cùng một gian hàng, kết nối năng lực sản xuất, phát triển nguồn cung và phân phối. Trong đó, MMVN đóng vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp, hướng đến mở rộng cơ hội hợp tác tại Việt Nam và trong khu vực.

Nghi thức khai mạc gian hàng BJC và MM Mega Market Việt Nam tại Vietnam Foodexpo 2026

Từ ngày 11 đến 14-11-2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM, Tập đoàn Berli Jucker Public Company Limited (BJC), có trụ sở tại Thái Lan, và MM Mega Market Việt Nam tham gia Vietnam Foodexpo 2026 với thông điệp “ONE BJC – From Source to Market”.

Theo thông tin Bộ Công Thương công bố ngày 30-10-2026, Vietnam Foodexpo 2026 dự kiến quy tụ trên 500 doanh nghiệp với hơn 700 gian hàng. Triển lãm tạo cơ hội để doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và tìm hiểu nhu cầu của nhà mua hàng trong nước, quốc tế.

Kết nối các năng lực trong cùng gian hàng ONE BJC

BJC hoạt động trong các lĩnh vực bao bì, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật, cùng bán lẻ hiện đại. Với sự hiện diện trong sản xuất, phân phối và bán lẻ tại Việt Nam, Tập đoàn xem Việt Nam là một trụ cột tăng trưởng. Tại Vietnam Foodexpo 2026, ONE BJC giới thiệu những năng lực phù hợp với ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng, giúp đối tác tìm hiểu các cơ hội hợp tác từ nguồn cung, sản phẩm đến kênh tiêu thụ.

MMVN kết nối nguồn cung với nhu cầu thị trường thông qua hoạt động thu mua trực tiếp, các trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống, chuỗi lạnh và hệ thống phân phối. MMVN phục vụ cả người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp, trong đó có khách sạn, nhà hàng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc gắn kết hoạt động thu mua với nhu cầu khách hàng tạo cơ sở để trao đổi với nhà cung cấp về chất lượng, sản lượng và phương án đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MMVN kiêm Trưởng Khối Kinh doanh BJC tại Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua ONE BJC – From Source to Market, chúng tôi mong muốn kết nối các thế mạnh của BJC để đồng hành cùng đối tác từ nguồn cung và sản phẩm đến phân phối và thị trường. Tại Việt Nam, MMVN là cầu nối để nhà sản xuất hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và yêu cầu của hệ thống phân phối. Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi tại Foodexpo sẽ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, hỗ trợ phát triển đầu ra trong nước và tìm kiếm khả năng đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận các thị trường trong khu vực”.

Cùng với MMVN, I Chi Ban Foods Co., Ltd. (Ichiban), Vina Paper Co, Ltd. (Vina Paper), Thai Corp International (Vietnam) (TCI), Phu Thai Group (PTG) và Big C Thái Lan đều tham gia tại gian hàng ONE BJC, giới thiệu sản phẩm và năng lực trong một không gian chung.

Danh mục hàng hoá đa dạng từ gian hàng “ONE BJC – From Source to Market”

Danh mục trưng bày bao gồm sản phẩm từ đậu nành của Ichiban, sản phẩm giấy của Vina Paper, thực phẩm tươi sống và nhãn hàng riêng của MMVN, các sản phẩm nhãn hàng riêng của Big C Thái Lan cùng các sản phẩm hàng tiêu dùng do BJC sản xuất. TCI và PTG giới thiệu năng lực phân phối hàng tiêu dùng, giúp đối tác tìm hiểu thêm các kênh kết nối sản phẩm với thị trường.

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện BJC và MMVN trao đổi trực tiếp với đối tác tại gian hàng, đồng thời tham gia các hoạt động chuyên đề và kết nối giao thương. Theo lịch hoạt động cập nhật, ngày 12-11, đại diện MMVN dự kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước năm 2026 với chủ đề kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thực phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước. Cùng ngày, đầu bếp MMVN dự kiến tham gia trình diễn một món ăn tại SIAL Vietnam Taste Theatre 2026; đội ngũ phụ trách xuất nhập khẩu và ngành hàng thực phẩm tươi sống tham dự Hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc.

Các cuộc trao đổi là dịp để BJC và MMVN tìm hiểu nguồn hàng tiềm năng, nhu cầu hợp tác và khả năng đáp ứng của nhà cung cấp. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối giúp làm rõ yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm, năng lực cung ứng và điều kiện thương mại trước khi triển khai hợp tác.

Khách hàng tham quan tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng “ONE BJC – From Source to Market”

Với khách hàng doanh nghiệp, năng lực thu mua trực tiếp và phân phối của MMVN là cơ sở để trao đổi về giải pháp nguồn hàng, dịch vụ giao hàng và danh mục sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh. Thông qua ONE BJC, đối tác có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm và năng lực bổ trợ từ các đơn vị cùng tham gia gian hàng.

BJC và MMVN đồng thời hướng đến tìm kiếm cơ hội kết nối sản phẩm Việt Nam với mạng lưới kinh doanh trong khu vực. Việc phát triển hợp tác sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu của từng thị trường, yêu cầu đối với sản phẩm và thỏa thuận giữa các bên.

TẠ QUYÊN