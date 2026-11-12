BHXH TPHCM và VKSND khu vực tăng cường phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, cùng Quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH và VKSND, BHXH TPHCM đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

VKSND Khu vực 5 - TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Cầu Kiệu và BHXH cơ sở Bình Thạnh làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài

Tăng cường phối hợp liên ngành, tăng sức mạnh xử lý vi phạm

Theo BHXH TPHCM, chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ là hành vi vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động mà còn trực tiếp đe dọa quyền lợi an sinh của người lao động. Trước thực trạng này, BHXH TPHCM đang đẩy mạnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực (VKSND khu vực) trên địa bàn Thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên hoặc xâm phạm trực tiếp đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025/QH15 như: phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản; người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết hưu trí, … làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp người lao động được đưa vào diện phối hợp làm việc.

Thông qua các buổi làm việc, hai cơ quan không chỉ phân tích, làm rõ nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động mà còn yêu cầu đơn vị nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, xây dựng phương án và khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng. Đây là giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, đồng thời ngăn chặn tình trạng quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do vi phạm kéo dài.

Tính đến ngày 9-11-2026, BHXH TPHCM đã phối hợp với VKSND làm việc với 10.899 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với số tiền chậm đóng 2.722,55 tỷ đồng. Qua làm việc, các đơn vị đã khắc phục 644,33 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,67. BHXH TPHCM đã chuyển 152 hồ sơ sang VKSND khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với số tiền chậm đóng 325,52 tỷ đồng. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ các BHXH cơ sở, các VKSND khu vực đã ban hành 18 Quyết định khởi kiện vụ án dân sự; cho đến nay, Tòa án đã xét xử 05 vụ án dân sự và ban hành bản án.

Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc yêu cầu đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng nghĩa vụ pháp luật.

Đối với các đơn vị có hành vi vi phạm quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH TPHCM tiếp tục phối hợp với VKSND khu vực thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Trên cơ sở thông tin, tài liệu và chứng cứ được cung cấp, VKSND khu vực xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo theo thẩm quyền, trong đó có việc ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích tại Tòa án nhân dân khi đủ điều kiện theo quy định.

VKSND Khu vực 17 - TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Dĩ An làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài

Đối với các đơn vị đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền chậm đóng sau thời điểm lập danh sách, BHXH TPHCM sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu công khai phản ánh sát tình hình thực tế.

Không để ảnh hưởng quyền lợi người lao động

BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, chủ động khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan BHXH sẽ thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP.

Thời gian tới, BHXH TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VKSND khu vực rà soát các hồ sơ đã chuyển giao, kịp thời bổ sung tài liệu, chứng cứ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ xử lý từng vụ việc; tập trung vào các đơn vị chậm đóng kéo dài, số tiền lớn, cố tình không hợp tác, đặc biệt là những trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHXH TPHCM sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 5659/BCA-CSKT ngày 15-12-2025 của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố các hành vi vi phạm quy định tại các Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự.

Với tinh thần kiên quyết, BHXH TPHCM và VKSND khu vực tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

HƯNG VƯỢNG