Phường Tân Khánh chủ động ứng phó mưa lớn và ngập úng

Ngày 14-9, lãnh đạo phường Tân Khánh (TPHCM) yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự phường rà soát toàn bộ phương án ứng phó, triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, ngập úng gây ra.

Báo cáo UBND phường Tân Khánh cho biết, tuần qua, trong đợt mưa lớn từ đêm 10-9 đến ngày 11-9 đã gây ngập úng tại các khu phố Hóa Nhựt, Thạnh Hội, Dư Khánh và Phước Hải, với tổng diện tích khoảng 92,3 ha; trong đó có 51 ha lúa, 37 ha hoa màu, 4,2 ha ao cá và 0,1 ha cây cảnh.

Lãnh đạo phường Tân Khánh kiểm tra các điểm ngập úng trên địa bàn. Ảnh: LÊ XUÂN

Trước tình hình trên, lãnh đạo địa phương đề nghị các đơn vị chức năng tổng kiểm tra các điểm thường xuyên ngập úng, khu vực trũng thấp, hệ thống cống thoát nước, hố ga; đồng thời rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, cây xanh có khả năng gãy đổ và các công trình đang thi công để kịp thời có phương án xử lý.

Lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân những ngày bị ngập úng. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo đó, lực lượng Công an và Quân sự của phường được yêu cầu phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ; kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện như áo phao, đèn chiếu sáng, máy bơm và các thiết bị cần thiết, bảo đảm có thể đưa vào sử dụng ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp…

Còn đối với các khu phố, khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì Bí thư chi bộ nhanh chóng rà soát các hộ dân ở khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, bảo quản đồ dùng, sơ tán người già, trẻ em khi nước dâng cao.

XUÂN TRUNG