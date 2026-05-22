Cưỡng chế biệt thự, nhà ở trái phép, thu hồi hơn 23.500m² đất ở Phú Quốc

Ngày 22-5, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh An Giang tổ chức cưỡng chế, thu hồi hơn 23.500m 2 đất công, đất quốc phòng bị nhiều trường hợp bao chiếm, xây dựng nhà ở, biệt thự trái phép tại Phú Quốc.

Biệt thự do ông Võ Tấn Thành xây dựng trái phép tại đặc khu Phú Quốc

Ông Võ Tấn Thành đã bao chiếm hơn 15.690 m2 tại khu phố 4 An Thới (gồm khoảng 4.800 m2 đất do Nhà nước quản lý và hơn 10.900 m2 đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý).

Lực lượng chức năng cưỡng chế biệt thự do Võ Tấn Thành xây dựng trái phép trên đất bao chiếm

Trên đất bao chiếm, ông Thành đã cho san lấp, trồng cây và xây dựng 1 biệt thự kiên cố. Trong sáng 22-5, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thiết bị, máy móc chuyên dụng tháo dỡ hoàn toàn căn biệt thự, cây trồng trên đất, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Lực lượng chức năng giám sát việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại Phú Quốc

Ngoài trường hợp ông Võ Tấn Thành, trong ngày 22-5, lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng cưỡng chế công trình nhà ở, thu hồi 7.840m2 đất do nhà nước quản lý bị 18 trường hợp khác bao chiếm tại Phú Quốc thời gian qua. Ngoài cưỡng chế công trình, thu hồi đất, các trường hợp bao chiếm đất còn bị buộc nộp số tiền 20 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp.

LÊ QUỐC