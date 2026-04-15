Cưỡng chế 9 trường hợp để thực hiện dự án đường Trục chính Vũng Tàu

Sáng 15-4, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đường Trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994) đến nút giao vòng xoay đường 51B, 51C).

Theo UBND phường Phước Thắng, việc cưỡng chế được thực hiện do các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần theo đúng quy định pháp luật.

cưỡng chế 4.jpg
Lực lượng chức năng phường Phước Thắng đọc quyết định cưỡng chế

Lực lượng chức năng đã kiểm kê, ghi nhận hiện trạng, di dời tài sản của người dân về nơi tập kết do phường bố trí, sau đó tháo dỡ công trình trong phạm vi giải tỏa để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

cưỡng chế .JPG
Cưỡng chế tại khu đất của hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng

Dự án đường Trục chính Vũng Tàu có tổng diện tích đất thu hồi gần 21,68ha, ảnh hưởng đến 391 hộ gia đình, cá nhân. Đến thời điểm cưỡng chế, đã có 98% hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đồng ý bàn giao mặt bằng; còn 9 trường hợp chưa thực hiện.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó UBND phường Phước Thắng đã ban hành 16 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 16 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đã có thêm 7/16 trường hợp chấp hành.

cưỡng chế 3.JPG
Việc cưỡng chế bảo đảm an ninh trật tự và đúng trình tự pháp luật

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phường Phước Thắng, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển đô thị trong thời gian tới.

TRÚC GIANG

