Mở rộng đường Trần Bình Trọng: Hơn 98% mặt bằng đã bàn giao

Đến nay, dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng (bao gồm các giao lộ trên tuyến) đã có 114/116 trường hợp bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, đạt 98,28%.

Chiều 10-9, ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài (TPHCM), cho biết địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 115/116 hộ dân, tổ chức có đất thu hồi, đạt 99,14%. Hiện còn 1 trường hợp chưa được phê duyệt phương án do vướng mắc liên quan đến mức hỗ trợ tiền tạm cư.

Toàn tuyến có 114/116 trường hợp bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tính đến ngày 10-9 đã có 114/116 trường hợp hoàn tất bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 3.985m², đạt tỷ lệ 98,28%. Hai trường hợp còn lại đều nằm trên đường Lý Thái Tổ.

Cụ thể, tại nhà đất số 7 đường Lý Thái Tổ, người có đất thu hồi đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, do nhà đất đang được khai thác kinh doanh khách sạn lưu trú, công trình có quy mô kiên cố nên chủ nhà cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 12-9 tới đây. Còn tại nhà đất số 5 đường Lý Thái Tổ, UBND phường chưa ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do còn vướng mắc về tiền tạm cư.

Về tiến độ thi công, các hạng mục cống hộp, cống ngang đường và 17/17 hố ga đã hoàn thành 100%. Hệ thống ống điện nhánh phải tuyến đạt 95%, nhánh trái đạt 100%; nền đường đạt 40% và nền cát đạt 30%.

Trong thời gian tới, phường Vườn Lài sẽ tiếp tục bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi phần diện tích còn lại tại khu đất số 2 đường Hùng Vương, dự kiến hoàn tất trước ngày 1-10 để thực hiện giai đoạn 2 Dự án Công viên tưởng niệm tại số 1 Lý Thái Tổ.

Lãnh đạo phường Vườn Lài cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh các hạng mục nền đường, mặt đường, vỉa hè; ngầm hóa hệ thống lưới điện và cấp nước.

Dự kiến toàn bộ Dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng (bao gồm các giao lộ trên tuyến) sẽ hoàn thành trong tháng 11-2026.

ĐÌNH DƯ