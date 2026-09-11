Quy hoạch tổng thể TPHCM: Định hình siêu đô thị quốc tế tương lai

Hội nghị tham vấn ý kiến các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia trong quá trình lập quy hoạch tổng thể TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp và mở rộng không gian phát triển, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của cả nước, cũng như tiến gần đến việc hình thành một siêu đô thị quốc tế trong tương lai. Do đó, việc triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn dài hạn sẽ là nền tảng định hướng để phát triển không gian đô thị, xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong nhiều thập kỷ tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, quy hoạch tổng thể TPHCM lần này phải cụ thể hóa được các định hướng lớn mà Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đề ra như: tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn kết chặt chẽ với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian sông nước, biển đảo và không gian tầm thấp, tầm cao; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; vận dụng có hiệu quả thể chế, cơ chế đột phá của thành phố để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Đây là những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi công tác lập quy hoạch phải được nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản.

TS-KTS Hoàng Anh Tú, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM nhìn nhận, mở rộng đô thị chỉ thực sự bền vững khi đi cùng với việc mở rộng năng lực sinh thái của thành phố, từ tăng cường khả năng thấm và lưu trữ nước, phục hồi các vùng đệm tự nhiên, kết nối liên tục hệ thống mảng xanh – mặt nước, đến bảo tồn và duy trì các hệ sinh thái bản địa.

Chuyên gia góp ý quy hoạch tổng thể TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TPHCM đang chìm dần chứ không phải chỉ bị ngập thông thường. Do vậy, quy hoạch phải làm rõ hơn và tìm cách ngăn triều cường vào gây ngập trong đất liền. Vấn đề này phải đặt ra trong quy hoạch mạnh hơn như là một chương trình ưu tiên hàng đầu.

KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam góp ý, TPHCM cần nhận diện và phát huy những lợi thế riêng như vị trí cửa ngõ quốc tế, hệ sinh thái kinh tế năng động, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ, trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu mối logistics quốc tế và đô thị sông nước đặc trưng. Từ đó, xây dựng TPHCM trở thành đô thị đáng sống, nơi con người muốn đến, muốn ở lại và tạo dựng tương lai.

THANH HIỀN