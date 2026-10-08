Thu hồi xịt dưỡng tóc hương nước hoa do ghi công dụng sai

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn ghi công dụng không đúng hồ sơ công bố và không đúng bản chất sản phẩm.

Sản phẩm DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul được quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, yêu cầu thu hồi sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn ghi công dụng không đúng hồ sơ công bố và không đúng bản chất sản phẩm.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 1241063/24/CBMP-QLD, được cấp ngày 27-6-2024. Công ty TNHH Paltac Việt Nam (phường Bến Thành, TPHCM), là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Sản phẩm Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul được quảng cáo trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm và trả lại cơ sở cung ứng. Đồng thời, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Paltac Việt Nam có trách nhiệm thông báo việc thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm, như không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm khỏi sản phẩm, thì sản phẩm phải được tiêu hủy. Công ty phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-10.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty TNHH Paltac Việt Nam trong quá trình thu hồi và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-10.

NGỌC DUNG