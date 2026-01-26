Sau vụ triệt phá đường dây buôn bán khoảng 25 tấn mỹ phẩm giả nhập từ Trung Quốc, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc, được tiêu thụ qua Facebook và sàn thương mại điện tử Shopee.

Theo thông tin ngày 26-1 từ Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, các đối tượng đã nhập khẩu mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất, sau đó lợi dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để rao bán với giá rẻ cho nhiều người tiêu dùng trên cả nước.

Một số loại mỹ phẩm trong tổng số khoảng 25 tấn mỹ phẩm giả bị được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cùng các kho hàng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi có thông tin này, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số đã ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp có website và ứng dụng thương mại điện tử tăng cường kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các gian hàng, sản phẩm vi phạm, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua mỹ phẩm trực tuyến, đặc biệt với các sản phẩm có giá bán thấp bất thường so với mặt bằng thị trường.

Cục khuyến nghị người tiêu dùng ưu tiên mua mỹ phẩm tại các cửa hàng, gian hàng chính hãng, có uy tín, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, thuộc diện được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Nếu mua hàng qua mạng xã hội, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin người bán, tham khảo đánh giá của khách hàng trước, đồng thời cảnh giác với các fanpage không công khai thông tin liên hệ, địa chỉ kinh doanh, hoặc chỉ giao dịch qua tin nhắn, không có cửa hàng cụ thể.

Cục cũng lưu ý không sử dụng mỹ phẩm không có nhãn mác đầy đủ, thiếu thông tin về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số công bố theo quy định của pháp luật về an toàn sản phẩm.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số đề nghị người tiêu dùng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phản ánh và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc trên môi trường thương mại điện tử.

PHÚC HẬU