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Gia Lai khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 546 căn hộ

SGGPO

Sáng 7-11, Công ty TNHH Happy House GL khởi công dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh, tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, trên diện tích gần 1,2ha. Dự án gồm 2 tòa chung cư cao 15 tầng, cung cấp khoảng 546 căn hộ, cùng các hạng mục nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các tiện ích thiết yếu.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL, dự án góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, sớm đưa dự án vào sử dụng.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai nhà ở xã hội

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