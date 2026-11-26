Ngày 26-11, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 3 dự án nhà ở thương mại.

Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kiểm tra tình trạng pháp lý của một số dự án nhà ở thương mại để xem xét cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã làm việc với chủ đầu tư (CĐT) 3 dự án.

Thứ nhất là dự án Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68) phường Bình Hòa do CTCP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư. Dự án này gồm 770 căn hộ và 15 căn dịch vụ thương mại. Sau khi xem xét tình trạng pháp lý tại dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng đối với 600 căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để làm cơ sở xem xét cấp sổ hồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải có trách nhiệm phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị thành lập ban quản trị chung cư và chuyển 2% phí bảo trì để ban quản trị quản lý sử dụng, vận hành theo quy định.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM trình bày pháp lý tại các dự án được xem xét cấp sổ hồng, Ảnh: THANH HIỀN

Kế tiếp, dự án Khu nhà ở cao tầng tại Phường Tân Mỹ, TPHCM do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư có 111 căn nhà thấp tầng và 903 căn hộ chung cư cao tầng. Chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp sổ hồng cho 111 căn nhà thấp tầng tại dự án.

Qua xem xét, tổ công tác thống nhất chủ trương giải quyết việc cấp sổ hồng cho các căn nhà đủ điều kiện. Hiện Sở Xây dựng đang rà soát, tính toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phần nghĩa vụ nhà ở xã hội.

Sau khi xác định chi phí, chủ đầu tư phải có cam kết thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Việc xác định rõ nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đầu tư hạ tầng và cam kết của chủ đầu tư là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng cho mua nhà.

Đối với Chung cư cao tầng – Thảo Điền, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SIC làm chủ đầu tư, dự án có 204 căn hộ và 15 căn thương mại dịch vụ. Đến nay, 160 căn hộ và 15 căn thương mại dịch vụ đã được cấp sổ hồng.

Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với phần diện tích tầng hầm 1 và 2 khoảng 5.836,2m² cho người mua. Với dự án này, tổ công tác yêu cầu làm rõ nghĩa vụ tài chính, trong đó xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội. Đồng thời, phải xác định rõ phần diện tích tầng hầm thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư.

THANH HIỀN