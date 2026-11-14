Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng

Sáng 14-11, TP Huế khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái

UBND TP Huế phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần DICERA Holdings - Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 11,76ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 7.000 người dân.

Máy móc, phương tiện triển khai thi công ngay sau lễ khởi công

Dự án được triển khai trong 7 năm (2026-2033), hướng đến hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và cảnh quan được quy hoạch hài hòa. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc TP Huế.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Sở Xây dựng TP Huế cho biết, giai đoạn 2026-2030, TP Huế được giao chỉ tiêu phát triển 10.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; riêng năm 2026 là 3.200 căn. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được UBND TP Huế giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách, công nhân và người lao động; ổn định đời sống, thu hút nguồn nhân lực cho TP Huế, đặc biệt là Khu công nghiệp Phong Điền.

VĂN THẮNG