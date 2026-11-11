Doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư vào nhà ở xã hội

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đang tham gia đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà cho công nhân thuê. Nhu cầu nhà ở cao, cùng những chuyển động về cơ chế, chính sách và việc chuẩn bị quỹ đất đang tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư vào phân khúc này.

Nhiều tập đoàn tham gia

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phùng Thái Quang cho biết, đơn vị đã hợp tác với 9 doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu 128.000 căn cho công nhân thuê đến năm 2030.

Nhà ở xã hội giúp người dân có thêm cơ hội an cư. Ảnh: THANH HIỀN

Đáng chú ý là dự án Hoa Sen An Hạ (tại xã Tân Vĩnh Lộc), với quy mô 2,16ha, do Tập đoàn Hoa Sen đầu tư, dự kiến khởi công quý 1-2027. Dự án này đánh dấu sự tham gia vào phân khúc NƠXH của tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh tôn thép này.

Trước đó, đầu năm nay, Tập đoàn Hoa Sen đã ký cam kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc triển khai ít nhất 20.000 NƠXH cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn NƠXH đến năm 2030 của thành phố.

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết, một số doanh nghiệp khác cũng mong muốn đầu tư vào phân khúc NƠXH trên địa bàn.

Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư phát triển NƠXH Đại Dương dự kiến đầu tư dự án diện tích 1,61ha, dân số gần 3.200 người; Công ty CP Thương mại Hóc Môn dự kiến đầu tư dự án diện tích 1,17ha, quy mô khoảng 2.200 người.

Các dự án này sẽ góp phần phát triển hạ tầng dân cư, cải thiện điều kiện nhà ở, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số cơ học trong quá trình đô thị hóa trên các địa bàn.

Vừa qua, ngày 13-10, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NƠXH của Tập đoàn Vingroup, với quy mô gần 192 ha tại xã Bà Điểm, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng, dân số dự kiến gần 67.500 người.

Công ty CP Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinhomes, được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự án được định hướng phát triển NƠXH cao tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ và công viên cây xanh.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: “Với tinh thần sát cánh cùng Chính phủ trong phát triển NƠXH, Vingroup luôn triển khai những dự án đầy đủ tiện ích, tương đương với nhà ở thương mại.

Tập đoàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, thiết kế mẫu NƠXH, sẵn sàng khởi công thêm các dự án ngay khi được các địa phương giao quỹ đất sạch”.

Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30-09-2026, cả nước đã hoàn thành 55.665 căn, đạt 57,2% kế hoạch; dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 82.470/97.271 căn, tương đương 85% chỉ tiêu được giao. Trước khả năng khó hoàn thành chỉ tiêu được giao, TPHCM đề xuất phân bổ lại chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê giữa các năm, giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030.

Thêm thuận lợi cho nhà đầu tư

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, theo chỉ tiêu phát triển NƠXH được Chính phủ giao, giai đoạn 2026-2030, thành phố phải hoàn thành 181.257 căn (cao gấp 10 lần giai đoạn 2021-2025).

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có 193 khu đất/dự án dự kiến phát triển NƠXH, nhà lưu trú công nhân, với tổng diện tích đất là 737,168ha.

Dự án nhà ở xã hội Sonadezi Hữu Phước (xã Ngãi Giao, TPHCM) gồm 3 block với 210 căn hộ.

﻿Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, ngày càng nhiều chủ đầu tư, trong đó có những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn, tham gia phát triển dự án NƠXH.

Ông Thắng nhận định, cùng với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn, Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1-10-2026) góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế và các tiêu chuẩn để thúc đẩy phân khúc NƠXH phát triển.

Cơ chế phân cấp cho HĐND, UBND cấp tỉnh chủ động quyết định, điều chỉnh cục bộ quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tăng sức hút đối với nguồn vốn đầu tư.

“Cơ chế thông thoáng, minh bạch giúp nhà đầu tư tự tin triển khai các dự án NƠXH quy mô lớn, có hạ tầng và tiện ích đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu an cư của người dân”, ông Thắng phân tích.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Hồng Thắng cho rằng, phát triển NƠXH mở thêm cơ hội kinh doanh. Dù lợi nhuận phần NƠXH bị khống chế tối đa 10%, nhà đầu tư được dành tối đa 20% tổng diện tích đất ở hoặc 20% tổng diện tích sàn ở của dự án để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại hoặc nhà ở thương mại.

Chính sách này góp phần cải thiện hiệu quả đầu tư, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia phát triển NƠXH.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu đề xuất, các tổ chức tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản và người dân mua nhà để ở, hướng dòng vốn vào NƠXH, nhà ở cho thuê.

Phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đồng thời tạo điều kiện giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi cho NƠXH, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua NƠXH, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác.

KIÊN CƯỜNG - THANH HIỀN