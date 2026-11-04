TPHCM gỡ vướng cấp sổ hồng tại dự án Quảng Trường Xanh và Sycamore

Ngày 4-11, Tổ công tác 1645 thống nhất giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh và dự án Sycamore.

Một phần dự án Sycamore thuộc Khu đô thị mới - Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương. Ảnh: VPĐkĐĐ TPHCM

Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã xem xét, tháo gỡ vướng mắc liên quan việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh tại các phường Đông Hòa và Dĩ An, do Công ty CP Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, có quy mô 1.356 ô nhà ở và 1.296 căn hộ chung cư.

Trước đây, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng cho 1.016 ô nhà ở. Sau buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc của Tổ công tác 1645 ngày 25-7, thêm 10 ô nhà ở được cấp sổ. Chủ đầu tư tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua tại các ô nhà còn lại và các căn hộ chung cư.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Đối với dự án Sycamore thuộc Khu đô thị mới - Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư, quy mô được báo cáo là 774 căn hộ và 94 căn nhà ở thấp tầng. Tổ công tác cũng thống nhất giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà, căn hộ theo đề nghị của chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư trình bày tại buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, trong 10 tháng đầu năm 2026, TPHCM đã giải quyết 666.656 hồ sơ về đăng ký biến động nhà đất và cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 17.048 hồ sơ đăng ký biến động nhà đất của tổ chức, 608.383 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và 41.225 sổ hồng được cấp cho người mua nhà tại các dự án.

Thành phố cũng giải quyết khoảng 340.399 hồ sơ thế chấp, chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân, góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng từ tài sản. Theo số liệu được nêu tại buổi làm việc, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đạt khoảng 35.257 tỷ đồng; giá trị thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt khoảng 2.387.268 tỷ đồng.

THANH HIỀN