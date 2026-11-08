Bốc thăm quyền mua và vị trí 340 căn hộ nhà ở xã hội ở phường Phú Mỹ

Ngày 8-11, HODECO HUB phối hợp với Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO GROUP) tổ chức chương trình bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) Eco Home 1.

Chương trình được thực hiện dưới sự giám sát của Sở Xây dựng TPHCM, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị chức năng.

Theo công bố của Ban tổ chức, dự án NƠXH Eco Home 1 do HODECO GROUP làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ, TPHCM) gồm 1 tầng hầm, 13 tầng nổi và 1 tầng tum, với 340 căn hộ. Căn hộ có diện tích đa dạng từ 32,32m² đến 63,61m², giúp người mua nhiều lựa chọn.

Dự án có giá bán bình quân là 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Đây là mức giá hướng đến nhóm đối tượng được hưởng chính sách NƠXH, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập còn hạn chế.

Việc bốc thăm có sự giám sát của đại diện Sở Xây dựng TPHCM và các cơ quan chức năng. Ảnh: QUANG VŨ

Qua quá trình tiếp nhận, rà soát và đối chiếu hồ sơ, có 386 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm, trong đó gồm 199 hồ sơ thuộc nhóm đối tượng ưu tiên và 187 hồ sơ thuộc nhóm thông thường. Kết quả, 175 căn hộ được phân bổ cho nhóm ưu tiên.

Khách hàng sau khi bốc thăm được hướng dẫn làm thủ tục mua căn hộ. Ảnh: QUANG VŨ

Đại diện HODECO GROUP cho biết, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng thực hiện những thủ tục tiếp theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

QUANG VŨ