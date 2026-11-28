Trung Nam Group sẽ tổ chức cho người dân tham quan hệ thống cống kiểm soát triều tại 3 hạng mục gồm cống Tân Thuận (phường Tân Thuận), cống Bến Nghé (phường Sài Gòn) và cống Mương Chuối (xã Nhà Bè).

Ngày 28-11, Trung Nam Group - nhà đầu tư Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) cho biết, đơn vị tổ chức cho người dân tham quan 3 công trình tìm hiểu hoạt động vận hành, giải pháp kiểm soát triều và công trình chống ngập của thành phố.

Nhà điều hành Trung tâm và cống Mương Chuối. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hoạt động tham quan được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-11, tại 3 hạng mục gồm cống Tân Thuận (phường Tân Thuận), cống Bến Nghé (phường Sài Gòn) và cống Mương Chuối (xã Nhà Bè), với tổng số lượng khách tham quan tối đa là 1.000 người.

Cụ thể, tại mỗi cống Tân Thuận và cống Bến Nghé, số lượng người tham quan tối đa 200 người/ngày, chia thành 4 khung giờ, mỗi lượt tối đa 25 người, thời lượng 60 phút. Các khung giờ diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ, không tổ chức vào buổi chiều.

Cống Tân Thuận, phường Tân Thuận. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với cống Mương Chuối, số lượng người tham quan tối đa 300 người/ngày, chia thành 6 lượt, mỗi lượt tối đa 50 người, thời gian tham quan 60 phút. Các khung giờ được bố trí từ 8 giờ đến 11 giờ vào buổi sáng và từ 13 giờ đến 16 giờ vào buổi chiều.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hoạt động tham quan tại các cống có đặc thù liên quan đến môi trường sông nước, thiết bị và khu vực vận hành kỹ thuật, nên chương trình giới hạn người tham gia dưới 18 tuổi, nhằm hạn chế rủi ro.

Cống Bến Nghé, phường Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc tổ chức tham quan giúp người dân tiếp cận thực tế các công trình chống ngập quy mô lớn, hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành hệ thống cống cũng như những nỗ lực của TPHCM trong kiểm soát triều cường, giảm ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

QUỐC HÙNG