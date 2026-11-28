12 hồ chứa ở Khánh Hòa đang điều tiết xả nước để bảo đảm an toàn vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn kéo dài trong 24 giờ qua gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường tại khu vực Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và Vạn Hưng. Trong khi đó, 12 hồ chứa trên địa bàn đang vận hành xả điều tiết để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Một số tuyến đường thuộc xã Nam Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa ngập từ 20-40cm. Tại thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng), đường liên thôn cũng bị ngập khoảng 20cm. Mưa vẫn tiếp tục khiến mực nước tại các điểm ngập có xu hướng dâng lên. Đến 7 giờ cùng ngày, các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tuyến đường thuộc phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập trong sáng 28-11

Mặc dù mưa lớn nhưng mực nước các sông chính biến đổi chậm. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 2,73m, thấp hơn báo động 1 là 1,47m; mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 5m, thấp hơn báo động 1 là 3m.

Một số tuyến đường ở Khánh Hòa bị ngập cục bộ. Ảnh: N.T.

Để chủ động ứng phó, tỉnh đang vận hành điều tiết 12 hồ chứa với lưu lượng xả từ 0,54-25,5m³/giây.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn và công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Sở NN-MT tỉnh cũng hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ, đập bảo đảm an toàn công trình. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời chỉ đạo ứng phó.

TIẾN THẮNG