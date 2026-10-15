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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

SGGPO

Chiều 15-10, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Theo đó, nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến ngày 24-10.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến với Nhà Vua, hội đàm với Thủ tướng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tại Liên minh châu Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà Vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Bỉ và có các hoạt động đối ngoại khác.

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MINH DUY

Từ khóa

Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch nước phu nhân thăm Đan Mạch liên minh châu Âu Bỉ

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