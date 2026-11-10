TP Huế, Quảng Trị: Mưa lớn, ngập cục bộ ở nhiều khu vực

Mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 2 của TP Huế bị ngập cục bộ; một số khu vực tỉnh Quảng Trị gây sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Từ đêm 9-11 đến sáng 10-11, TP Huế có mưa vừa đến mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được suốt ngày hôm qua đến 3 giờ ngày 10-11 ở vùng đồng bằng phổ biến 35-100mm, vùng núi 100-400mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn, như A Lưới 474mm, Hồng Trung 545mm, Hương Phú 698,4mm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2

Mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 2 bị ngập cục bộ. Một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và phương tiện.

Lực chức năng ở TP Huế khắc phục đường sạt lở do mưa lớn

Sáng 10-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) từ 300m³/s lên tối đa 1.000m³/s nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Trị

Tại Quảng Trị, ngày 10-11, mưa lớn gây chia cắt giao thông tại nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi; một số vùng trũng thấp và khu đô thị bị ngập. Riêng xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2-2,5m. Các địa phương, đơn vị đang rà soát tình hình, triển khai phương án ứng phó.

Trong khi đó ở xã Kim Ngân, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường 9C, đoạn qua km28. Hàng chục mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn khiến tuyến đường 9C, đoạn qua km28 thuộc địa bàn xã Kim Ngân, bị sạt lở nghiêm trọng

Ngoài ra, nước tại các ngầm km25 thuộc bản Khe Giữa và km14 thuộc bản Ngân Thủy dâng cao, chảy xiết. Ban CHQS xã Kim Ngân đã bố trí lực lượng, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại các khu vực nguy hiểm.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 9-11, tàu Seatrek (quốc tịch Singapore), chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, gặp sự cố khi đang neo đậu tại Quảng Trị. Tàu do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, có 21 thuyền viên. Do gió mạnh, sóng lớn, một số dây neo ở khu vực giữa thân tàu bị đứt, khiến tàu chỉ còn dây neo ở phía mũi và lái.

Đồn Biên phòng Roòn thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị đã cử 5 cán bộ phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch gia cố thêm dây neo, bảo đảm an toàn cho tàu. Đến nay, sự cố đứt dây neo đã được khắc phục.

VĂN THẮNG