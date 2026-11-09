Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường ĐH Luật TPHCM phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam 2027

Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027 tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Chiều 9-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Trường ĐH Luật TPHCM (ULAW) tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027.

Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng tại nghi thức phát động Giải thưởng, chiều 9-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Văn cho biết, với vai trò là đơn vị đồng hành và bảo trợ truyền thông cho giải thưởng, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ có các giải pháp tốt nhất để truyền thông trên báo in, báo điện tử và các nền tảng nội dung số, đưa giải thưởng đến với đông đảo bạn đọc cả nước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định nội dung truyền thông không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần đưa những công trình nghiên cứu, sáng kiến và đóng góp có giá trị trong lĩnh vực pháp luật đến gần hơn với công chúng".

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Văn, hoạt động truyền thông sẽ xuyên suốt quá trình tổ chức giải thưởng, góp phần nâng cao nhận diện, uy tín và sức ảnh hưởng của Giải thưởng trên phạm vi cả nước. Thời gian tới, sự phối kết hợp giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường ĐH Luật TPHCM sẽ diễn ra sâu rộng với nhiều sự kiện, chương trình để cùng nhau mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, bạn đọc.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Tôi mong muốn các cơ quan báo, đài đồng nghiệp có mặt ngày hôm nay, sẽ cùng đơn vị tổ chức chúng tôi quan dành sự tâm đặc biệt và phối hợp để việc thông tin, truyền thông đạt hiệu quả cao nhất, nhằm lan tỏa các giá trị pháp lý tốt đẹp của giải thưởng” - đồng chí Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM.

Theo TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, việc lựa chọn Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 để phát động mùa giải 2027 gửi gắm thông điệp: tôn vinh những người góp phần xây dựng nền pháp lý cũng là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

TS Lê Trường Sơn bộc bạch: “Là người giảng dạy luật, chúng tôi luôn nghĩ đến một bài học giản dị: khi đọc một điều luật, người học cần hiểu quy định ấy có ý nghĩa gì đối với người dân. Để có được một bài giảng làm sáng tỏ điều đó, hay một kiến nghị giúp sửa một quy định chưa phù hợp, có người đã dành nhiều năm nghiên cứu và lắng nghe thực tiễn. Đồng nghiệp và người học thường là những người hiểu rõ nhất giá trị của công việc thầm lặng ấy".

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM kỳ vọng, với trách nhiệm của một cơ sở đào tạo luật trọng điểm, ULAW mong muốn những nghiên cứu có giá trị được đồng nghiệp tham khảo, những sáng kiến hữu ích được chia sẻ. Sinh viên ở nhiều trường có cơ hội học hỏi từ những người đi trước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027, chiều 9-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bốn hạng mục được vinh danh tại Tinh hoa pháp lý 2027 Trong mùa giải 2027, Ban Tổ chức tập trung vào ba định hướng: tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và quy trình xét chọn; mở rộng mạng lưới đề cử trên phạm vi cả nước; tăng cường giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối. Các đại biểu tham dự Lễ công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý Việt Nam – Viet Nam Legal Elite Award” năm 2027, do Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, chiều 9-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG Việc xét chọn được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và minh chứng về đóng góp của cá nhân, chú trọng giá trị học thuật, hiệu quả thực tiễn và tầm ảnh hưởng. Quy trình tiếp nhận, thẩm định và công nhận Giải thưởng được triển khai theo thể lệ, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan. Chất lượng chuyên môn và giá trị thực chất của những đóng góp được tôn vinh là nền tảng để phát triển Giải thưởng bền vững. 1. Giải Sáng tạo: Vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý mang giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế tại Việt Nam. 2. Giải Cống hiến: Vinh danh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có quá trình đóng góp lâu dài, bền bỉ, tạo dựng những giá trị nền tảng và có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật Việt Nam. 3. Giải Thành tựu: Vinh danh cá nhân đạt thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam. 4. Giải Kiến tạo: Vinh danh cá nhân có vai trò đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại tại Việt Nam. Người được đề cử là cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Theo kế hoạch năm 2027, mỗi hạng mục vinh danh tối đa một cá nhân. Người được vinh danh được trao cúp, tiền thưởng theo quy định của Ban Tổ chức. Tiếp nhận đề cử đến hết ngày 21-2-2027 Theo kế hoạch dự kiến, quá trình tiếp nhận đề cử và xét chọn được triển khai như sau: Từ ngày 9-11-2026 đến ngày 21-2-2027: Tiếp nhận hồ sơ đề cử. Từ ngày 22-2-2027 đến ngày 28-2-2027: Tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Từ ngày 1-3-2027 đến ngày 12-3-2027: Hội đồng Xét chọn thẩm định, đánh giá và chấm điểm hồ sơ theo các tiêu chí chuyên môn. Từ ngày 13-3-2027 đến ngày 20-3-2027: Lấy ý kiến người được đề cử, hoàn tất thủ tục công nhận Giải thưởng. Việc tiếp nhận hồ sơ đề cử dự kiến được thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Giải thưởng, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể liên hệ đầu mối ở cuối thông cáo để được cung cấp thể lệ và hướng dẫn đề cử. Lễ trao Giải thưởng dự kiến tổ chức ngày 30-3-2027, nhân kỷ niệm 51 năm truyền thống và 31 năm mang tên Trường ĐH Luật TPHCM.

4 nhà khoa học đoạt giải Tinh hoa Pháp lý 2026 Giải Sáng tạo: GS.TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật. Ông là một trong những học giả hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực lý luận nhà nước và pháp luật, với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần định hình nền tảng lý luận và định hướng phát triển của hệ thống pháp luật trong giai đoạn đổi mới. Giải Cống hiến: PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông được vinh danh cho hành trình hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành tư pháp. Trên cương vị lãnh đạo ngành, ông Cường đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Giải Thành tựu: GS.TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật. Ông là một trong những nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu pháp luật, với hệ thống công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đồng thời có đóng góp nổi bật trong việc phát triển các hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, góp phần làm phong phú và hiện đại hóa khoa học pháp lý Việt Nam. Giải Kiến tạo: GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông Đại có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển án lệ tại Việt Nam. Ông còn thúc đẩy kết nối học thuật quốc tế và đổi mới phương pháp tiếp cận pháp luật trong bối cảnh hội nhập.

PHƯƠNG LOAN