Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027: Truyền cảm hứng và tạo động lực cống hiến

Sau lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam 2027, trao đổi với PV Báo SGGP, TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh, giải thưởng nhằm tạo động lực cống hiến và truyền cảm hứng cho người hành nghề luật.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam năm 2026 đã nhận được 485 đề cử. Mùa giải 2027 có những điểm mới nào để thu hút nhiều hơn nữa số lượng đề cử dự giải?

TS Lê Trường Sơn

- TS LÊ TRƯỜNG SƠN: Ở mùa giải 2027, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, nâng cao chất lượng thẩm định dựa trên hồ sơ và minh chứng về những đóng góp thực chất; đồng thời mở rộng mạng lưới đề cử trên cả nước, giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi.

* Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông nhấn mạnh: “Ý nghĩa sâu sắc nhất của sự tôn vinh là tạo động lực cho những cống hiến tiếp theo”. Theo ông, giải thưởng sẽ tạo ra những tác động cụ thể nào đối với những nhà nghiên cứu, giảng viên và người làm công tác xây dựng pháp luật trẻ hiện nay?

- Khi một người thầy, một nhà nghiên cứu hay một người làm công tác xây dựng pháp luật được ghi nhận xứng đáng, họ có thêm động lực để tiếp tục cống hiến. Những người trẻ đang học luật, đang bắt đầu sự nghiệp cũng có thể nhìn thấy một con đường: chọn một vấn đề có ích cho xã hội và kiên trì theo đuổi bằng năng lực, sự liêm chính. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất từ giải thưởng.

* Ban tổ chức xác định uy tín của giải thưởng được xây dựng từ sự khách quan, minh bạch. Điều này thể hiện ra sao trong mùa giải 2027 để có sức thuyết phục với cộng đồng, thưa ông?

- Uy tín của giải thưởng phải được bồi đắp bằng sự khách quan và minh bạch. Chúng tôi công bố rõ thể lệ, tiêu chí và quy trình ngay từ đầu; tiếp nhận đề cử công khai, trực tuyến.

Hội đồng xét chọn làm việc độc lập, quyết định theo đa số trên cơ sở hồ sơ và minh chứng. Những điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện (nếu có) đều được công bố rộng rãi và nêu rõ lý do.

Chúng tôi hiểu rằng, niềm tin vào kết quả bắt đầu từ niềm tin vào quy trình xét chọn. Vì vậy, nhà trường đặt yêu cầu cao về năng lực chuyên môn và trách nhiệm của Hội đồng xét chọn cũng như Ban Thư ký.

* Cần những giải pháp gì để giải thưởng có vị thế ở tầm quốc gia, kết nối cộng đồng pháp lý trên cả nước, lan tỏa các giá trị nghiên cứu và đóng góp vào thực tiễn?

- Chúng tôi mong muốn giải thưởng từng bước trở thành một hoạt động vinh danh thường niên có uy tín ở tầm quốc gia trong lĩnh vực pháp luật. Để làm được điều đó, cần mở rộng mạng lưới đề cử từ các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp trên cả nước.

Nhà trường phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng để ghi nhận được tối ưu những đóng góp tiêu biểu, giúp công chúng hiểu rõ giá trị của các công trình, sáng kiến đối với việc hoàn thiện pháp luật và đời sống xã hội. Qua đó, các thế hệ nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục cống hiến. Đó cũng là trách nhiệm và giá trị hai đơn vị tạo ra cho cộng đồng, xã hội.

PHƯƠNG LOAN thực hiện