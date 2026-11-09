Bàn giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho TPHCM

Sáng 9-11, tại trụ sở UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, yêu cầu đặt ra tình huống giả định nguồn nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm, không thể khai thác, từ đó xác định nguồn thay thế và phương án cấp nước phù hợp. Tương tự, cần có kịch bản ứng phó khi xảy ra sự cố đối với sông Đồng Nai, nguồn nước cung cấp khoảng một nửa lượng nước cho thành phố.

Các phương án ứng phó tương ứng với từng cấp độ 1, 2, 3, xác định rõ tình huống và giải pháp xử lý, gắn với tác động của biến đổi khí hậu và quy hoạch chung TPHCM. Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch diễn tập hằng năm tại các phường, xã để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại cuộc họp sáng 9-11. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết nguy cơ thiếu hụt, mất cân đối và gián đoạn nguồn nước xuất phát từ nhu cầu sử dụng tăng, hạn hán, xâm nhập mặn, phân bố nguồn nước không đồng đều và sự cố hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó, nước thải, hoạt động sản xuất, đô thị hóa, biến động nguồn nước thượng lưu và tác động của biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng nguy cơ suy giảm chất lượng nguồn nước.

Nhu cầu sử dụng nước đang có xu hướng gia tăng, dự báo đạt khoảng 5,858 triệu m³/ngày đêm vào năm 2030 và khoảng 9,076 triệu m³/ngày đêm vào năm 2050.

Về phương án ứng phó, ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự thảo Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030 đã xây dựng các kịch bản theo từng cấp độ rủi ro, xác định đơn vị đầu mối và trình tự xử lý.

Các giải pháp gồm: xác định nguyên nhân, khôi phục nhanh chóng hệ thống, điều phối lực lượng khẩn cấp, phối hợp liên ngành, huy động xe bồn của các lực lượng, tổ chức khẩn cấp cứu hộ cứu nạn. Ông Đạo đề xuất ứng dụng công nghệ số, chuyển đối số… để đảm bảo việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước theo thời gian thực, bám sát diễn biến khi rủi ro xảy ra và kịp thời xử lý.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ngành xác định nhiệm vụ, giải pháp từ giờ đến cuối năm 2026 và lâu dài để đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước cho TPHCM.

Theo thống kê của Sở NN-MT TPHCM, thành phố hiện có 4.285 nguồn nước mặt, gồm 4.192 sông, suối, kênh, rạch; 23 hồ, đầm, phá; 277 công trình khai thác, sử dụng nước và 3.664 công trình xả nước thải vào nguồn nước. Nguồn nước mặt chủ yếu thuộc hệ thống sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ và Thị Vải- những sông có vai trò quan trọng đối với cấp nước sinh hoạt, sản xuất và công nghiệp. TPHCM có 3.664 công trình xả nước thải với lưu lượng khoảng 1,78 triệu m³/ngày; trong đó 1.619 công trình sản xuất công nghiệp (1,23 triệu m³/ngày) và 1.244 công trình sinh hoạt (495.000 m³/ngày).

Bảo đảm an ninh nguồn nước trước thách thức El Nino và biến đổi khí hậu Chiều 6-11, tại TPHCM, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ NN-MT) phối hợp với Báo NN-MT tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước trong bối cảnh El Nino và biến đổi khí hậu: Chuyển đổi số và phục hồi các dòng sông”.

KIÊN CƯỜNG