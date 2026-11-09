Nhiều hồ chứa ở Trung bộ và Đông Nam bộ vẫn còn dung tích đón lũ

Chiều tối 9-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) thông tin sơ bộ thiệt hại do mưa, lũ và không khí lạnh.

Tính đến 17 giờ ngày 9-11, tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn làm ngập 230ha rau màu và cây trồng, cuốn trôi 471 gia cầm; sụt lún và sạt lở tại 1 cây cầu gây ách tắc giao thông, 12 vị trí tỉnh lộ bị ngập và 35 tràn giao thông liên thôn, liên xã bị ngập.

Cầu Bái Sim ở tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ ngày 9-11. Ảnh: ĐỨC HẢI

Trên sông Yên (Thanh Hóa), lúc 17 giờ ngày 9-11, mực nước tại trạm Chuối đã đạt 4,47m, cao hơn báo động 3 là 0,97m và đang lên chậm. Lũ đạt đỉnh 4,55-4,65m (cao hơn báo động 3 là 1,05-1,15m vào tối 9-11). Đỉnh lũ lịch sử tháng 9-2025 là 4,92m.

Tính đến chiều 9-11, ở Trung bộ và Đông Nam bộ, trong số 129 hồ, đập thuộc 10 lưu vực liên hồ chứa, có 44 hồ có dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Hiện có 3 hồ đang xả tràn gồm Ayun Hạ (20m³/giây), Cần Đơn (50m³/giây) và Dầu Tiếng (20m³/giây).

Đối với các hồ thủy lợi, khu vực Bắc Trung bộ có 2.325 hồ, dung tích hiện ở mức 54-90% thiết kế, trong đó 3 hồ đang xả tràn. Nam Trung bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ, dung tích đang ở mức 57-83% thiết kế, có 3 hồ xả tràn. Nam bộ có 132 hồ, dung tích ở mức 42-77% thiết kế, trong đó hồ Dầu Tiếng đang xả tràn.

Từ ngày 9 đến 12-11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trước diễn biến thiên tai, Thanh Hóa và Gia Lai đã tổ chức di dời 35 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, trước đó, tại tỉnh Đồng Tháp, dông lốc xảy ra chiều tối 8-11 trên địa bàn các xã Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân, làm 4 căn nhà sập, 89 căn nhà hư hỏng, tốc mái, một số cây xanh, trụ điện bị gãy đổ.

PHÚC HẬU