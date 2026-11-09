Xã hội

Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

SGGPO

Ngày 9-11, tại TPHCM đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Tại phường Bình Lợi Trung, Trường THPT Phan Đăng Lưu phối hợp UBND phường, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM cùng Nhóm Luật sư Mạch sống, tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng.

Hàng ngàn học sinh tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục trong Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 (1).jpg
Học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu tham dự phiên tòa giả định

Từ phiên tòa giả định xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”, học sinh được hiểu thêm các quy định của pháp luật, những hậu quả của hành vi vi phạm, để ứng xử chuẩn mực hơn trong học tập và cuộc sống.

Hàng ngàn học sinh tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục trong Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 (4).jpg
Học sinh Trường THPT Tây Thạnh tìm hiểu các quy định pháp luật về tham gia giao thông, ứng xử trên không gian mạng

Tại phường Tây Thạnh, Trường THPT Tây Thạnh, UBND phường, Công an phường, Chi hội Luật gia phường phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM, TAND Khu vực 9 tổ chức phiên tòa giả định phòng chống ma túy và truyền thông, trợ giúp pháp lý cho học sinh.

Trọng tâm chương trình là thực hành diễn án tái hiện một vụ án hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật.

Cùng ngày, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và xã hội”.

qk7.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình

Nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đối thoại, giải đáp các tình huống pháp luật thực tế như an toàn giao thông, an toàn thông tin mạng, quản lý pháo nổ..., góp phần thực hiện tốt phương châm “Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Tin liên quan
PHƯƠNG LOAN

Từ khóa

pháp luật 9-11 học sinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn