Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Ngày 9-11, tại TPHCM đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Tại phường Bình Lợi Trung, Trường THPT Phan Đăng Lưu phối hợp UBND phường, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM cùng Nhóm Luật sư Mạch sống, tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng.

Học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu tham dự phiên tòa giả định

Từ phiên tòa giả định xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”, học sinh được hiểu thêm các quy định của pháp luật, những hậu quả của hành vi vi phạm, để ứng xử chuẩn mực hơn trong học tập và cuộc sống.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh tìm hiểu các quy định pháp luật về tham gia giao thông, ứng xử trên không gian mạng

Tại phường Tây Thạnh, Trường THPT Tây Thạnh, UBND phường, Công an phường, Chi hội Luật gia phường phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM, TAND Khu vực 9 tổ chức phiên tòa giả định phòng chống ma túy và truyền thông, trợ giúp pháp lý cho học sinh.

Trọng tâm chương trình là thực hành diễn án tái hiện một vụ án hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật.

Cùng ngày, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và xã hội”. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình Nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đối thoại, giải đáp các tình huống pháp luật thực tế như an toàn giao thông, an toàn thông tin mạng, quản lý pháo nổ..., góp phần thực hiện tốt phương châm “Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

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PHƯƠNG LOAN