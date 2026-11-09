Không khí lạnh đang di chuyển sâu vào miền Trung

Đến chiều nay (9-11), không khí lạnh đã bao trùm Bắc bộ, Bắc Trung bộ và tiếp tục lấn sâu vào Trung Trung bộ. Nam bộ ngày 10-11 sẽ tiếp tục nắng nhiều, nhưng triều cường tại TPHCM có thể vượt báo động 3.

Tại TPHCM, triều cường có thể đạt đỉnh trong ngày 9,10 và 11-11

Chiều 9-11, thời tiết Nam bộ tương đối ổn định, nắng nhiều, ít mưa. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc và di chuyển xuống miền Trung khiến các nhiễu động gây mưa dông tại Nam bộ suy yếu.

Dự báo ngày 10-11, thời tiết Nam bộ cơ bản vẫn duy trì trạng thái tương tự, nắng nhiều. Trưa và chiều, người dân có thể cảm nhận thời tiết oi nóng. Chiều tối và tối, mưa dông có khả năng xuất hiện cục bộ tại các khu vực dọc biên giới phía Tây. Những nơi khác hầu như tạnh ráo, ít mưa.

Tuy nhiên Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM và các tỉnh miền Tây đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Tại TPHCM, đỉnh triều cường xuất hiện vào các ngày 9 đến 11-11, ở mức cao trên báo động 3.

Miền Bắc trong tâm không khí lạnh, giảm nhiệt hơn 10oC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 9-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ tại Bắc bộ phổ biến từ 18-21oC, vùng núi 15-18oC. Tại Hà Nội, đầu giờ chiều nay còn 17oC (giảm 1oC so với sáng sớm).

Sáng 9-11 Hà Nội mưa rét do không khí lạnh tràn về. Ảnh: PHÚC HẬU

Nhiều nơi ở miền Bắc đã giảm 9-10oC so với cùng thời điểm ngày 8-11. Gió Đông Bắc thổi mạnh từng cơn. Mưa lớn ở Bắc bộ đã chấm dứt, một số nơi như Hà Nội, Phú Thọ còn mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại các khu vực ven biển, gió Đông Bắc mạnh. Đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8-9. Đặc khu Lý Sơn có gió cấp 6.

Dự báo chiều tối và đêm 9-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi thuộc Nam Trung bộ. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi cao Bắc bộ có nơi dưới 12oC. Từ đêm 9-11, TP Huế chuyển lạnh.

Trung bộ mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo tình trạng mưa lớn diện rộng tại Trung bộ do không khí lạnh di chuyển xuống, trọng tâm chiều và đêm nay là khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Chiều 9-11, các tỉnh Trung Trung bộ chưa giảm nhiệt rõ rệt nhưng gió đang mạnh dần. Từ chiều tối và đêm, mưa gia tăng, gió mạnh lên và nhiệt độ bắt đầu giảm.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ 7 giờ sáng nay đến 15 giờ, lượng mưa tại trạm Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đạt 222,2mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) đạt 151,6mm… Tình trạng mưa lớn còn kéo dài đến đêm 11-11 tại Trung bộ.

Khối không khí lạnh đang di chuyển sâu xuống phía Nam. Ảnh mây vệ tinh lúc 15 giờ ngày 9-11. Nguồn: ZOOM EARTH

Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng - thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

Đề nghị Thanh Hóa ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, ngày 9-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu; chủ động vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

PHÚC VĂN